Rocket League: Season 4 bringt 2v2 Turniere!

Rocket League Season 4 bringt neben neuer Turniermodi auch eine weitere Arena und Wagen in Spiel. © Psyonix, Epic Games

Am 11. August endet die Rocket League Season 3. Wer bis dahin noch seinen derzeitigen Level verbessern möchte, hat dieses Wochenende noch die Gelegenheit dazu: Denn von Freitag bis Sonntag gibt es die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten (XP). Psyonix hat indes die Neuerungen der am kommenden Mittwoch startenden Season 4 offenbart: Diese bringt nicht nur mehr Turniere mit ins Spiel, sondern auch die Möglichkeit an 2v2- oder Extra-Modus-Turnieren zu partizipieren.

Psyonix enthüllt neues Turniersystem für Rocket League

So werden die bereits bestehenden 3v3-Turniere nicht etwa ersetzt. Stattdessen wird der bereits bestehende Turnierkalender um zusätzliche 8 bis 13 Turnierspiele pro Woche in jeder Region erweitert: Während die angebotenen Extra-Modus-Turniere täglich rotieren können (sprich: Rumble, Dropshot, Körbe, Schneefall wechseln zufällig) und lediglich eine zusätzliche Anzahl an Turnierpunkten versprechen, sollen die 2v2-Turniere hingegen eine fixe Konstante im Spiel werden – die auch unseren Turnierrang beeinflussen.

Nicht vergessen schnell noch alle Turnierpunkte einlösen, bevor diese mit dem Start der neuen Season wieder verfallen.

Überarbeiteter “Turnierverlauf ” lässt Spieler Turnierergebnisse besser analysieren

Darüber hinaus wurde verkündet, dass der Turnierverlauf ein neues Design erhalten soll und uns eine detailliertere Protokollierung all unserer Ergebnisse – mit Datum, Uhrzeit, Rang und unserer Platzierung – aufschlüsseln wird. Außerdem sollen wir nun auch unseren Turnierrang auf der Turnier-Startseite angezeigt bekommen.

Welche Saisonbelohnungen wird es am Ende der Rocket League Season 3 geben?

Mittlerweile wurden von Psyonix alle Saisonbelohnungen mit dem Übergang von Season 3 auf Season 4 bekannt gegeben. Hier eine vollständige Aufzählung:

Bronze I oder höher – Season 3 – Bronze-Aufkleber

oder höher – Season 3 – Bronze-Aufkleber Silber I oder höher – Season 3 – Silber-Aufkleber + niedrigerer Aufkleber

oder höher – Season 3 – Silber-Aufkleber + niedrigerer Aufkleber Gold I oder höher – Season 3 – Gold-Aufkleber + niedrigere Aufkleber

oder höher – Season 3 – Gold-Aufkleber + niedrigere Aufkleber Platin I oder höher – Season 3 – Platin-Aufkleber + niedrigere Aufkleber

oder höher – Season 3 – Platin-Aufkleber + niedrigere Aufkleber Diamant I oder höher – Season 3 – Diamant-Aufkleber + niedrigere Aufkleber

oder höher – Season 3 – Diamant-Aufkleber + niedrigere Aufkleber Champion I oder höher – Season 3 – Champion-Aufkleber + niedrigere Aufkleber

oder höher – Season 3 – Champion-Aufkleber + niedrigere Aufkleber Großmeister I – Season 3 – Großmeister-Aufkleber + niedrigere Aufkleber

– Season 3 – Großmeister-Aufkleber + niedrigere Aufkleber Supersonic Legend – Season 3 – Supersonic-Legend-Aufkleber + niedrigere Aufkleber

Titelbelohnungen für Großmeister:

Kompetitiver Großmeister: “S3 GRAND CHAMPION” in karmesinroter Schrift

“S3 GRAND CHAMPION” in karmesinroter Schrift Großmeister in “Rumble”: “S3 RNG CHAMP” in karmesinroter Schrift

“S3 RNG CHAMP” in karmesinroter Schrift Großmeister in “Körbe”: “S3 DUNK MASTER” in karmesinroter Schrift

“S3 DUNK MASTER” in karmesinroter Schrift Großmeister in “Eis-Zeit”: “S3 BLIZZARD WIZARD” in karmesinroter Schrift

“S3 BLIZZARD WIZARD” in karmesinroter Schrift Großmeister in “Dropshot”: “S3 FLOOR DESTROYER” in karmesinroter Schrift

Titelbelohnungen für Supersonic Legend:

Kompetitive Supersonic Legend: “S3 SUPERSONIC LEGEND” in titanweißer Schrift

“S3 SUPERSONIC LEGEND” in titanweißer Schrift Supersonic Legend in “Rumble”: “S3 RNGENIUS” in titanweißer Schrift

“S3 RNGENIUS” in titanweißer Schrift Supersonic Legend in “Körbe”: “S3 LEGENDARY BALLER” in titanweißer Schrift

“S3 LEGENDARY BALLER” in titanweißer Schrift Supersonic Legend in “Eis-Zeit”: “S3 ICE TITAN” in titanweißer Schrift

“S3 ICE TITAN” in titanweißer Schrift Supersonic Legend in “Dropshot”: “S3 TILE ANNIHILATOR” in titanweißer Schrift

Neue Arena, Wagen und Rocket Pass für Rocket League Season 4

Für kommenden Mittwoch wurden zudem eine neue Arena, ein weiterer Wagen sowie die Bekanntgabe aller Belohnungen für den Rocket Pass angekündigt. Auch könnte eine weitere Vertiefung der Kooperation der Rocket League– mit der Fortnite–Franchise entstehen, wie dieses erst kürzlich gepostete Video anmuten lässt:

Die Rocket League Season 4 startet kommenden Mittwoch, am 11. August 2021 – kostenlos spielbar auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.