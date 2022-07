Returnal: Erscheint PC-Port gleich mit Steam Deck-Verifizierung?

Returnal auch bald am Steam Deck spielbar? Mit Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Marvel’s Spider-Man Remastered und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales hat Sony exklusive PlayStation-Titel in kurzer Zeit für den PC angekündigt bzw. herausgebracht. Es ist keine Überraschung, dass weitere PC-Ports in Arbeit sind, wie jener von The Last of Us Part 1 Remake. Doch Returnal hatten wir bisher für PC (Steam) noch nicht auf den Schirm.

Housemarque’s Returnal erschien letztes Jahr exklusiv für die PlayStation 5 und bekam ansprechende Kritik. Es gab auch solide Verkaufszahlen für das Roguelike-Spiel. Bereits mehrere Quellen haben auf eine in Kürze geplante PC-Version hingewiesen, mit der Aktualisierung auf der SteamDB-Seite haben wir eine mehr davon.

Returnal bald für das Steam Deck?

Auf der SteamDB-Seite des Spiels gab es in den letzten Tagen mehrere neue Einträge, dabei sticht einer besonders in Auge. Das spezifische Update erwähnt die Hinzufügung von Controller-Profilen für das Steam Deck, was darauf hindeutet, dass der Titel zum Steam-Start für den PC-Gaming-Handheld von Valve optimiert ist.

Eigentlich auch keine wirklich Überraschung: Bisher wurden die wichtigsten PC-Releases von Sony, darunter Horizon Zero Dawn, Days Gone und God of War, alle für das Steam Deck verifiziert.

Wann erfolgt die offizielle Ankündigung? Eigentlich ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Returnal offiziell für den PC angekündigt wird.

Returnal gilt als mächtig schwer. Eine Statistik fällt dabei ins Gewicht: 2021 wurde es am wenigsten von den PS5-Spielern durchgespielt – von allen Spielen. Der Entwickler, Housemarque, möchte übrigens weitere solcher Titel auf den Markt bringen.

Im Test zu Returnal sagte unser Redakteur Adnan:

“Die ersten zehn Stunden waren enorm hart, denn ihr habt absolut keine Ahnung, was auf euch zukommt, worauf ihr euch einlässt und was ihr überhaupt macht! Doch wenn ihr diese Zeit investiert und lernt, dann fängt es an Spaß zu machen. Ihr versteht die Welt, ihr versteht die Gegner und vor allem, wie ihr mit ihnen umgehen müsst. Returnal ist alles andere als euer typischer Shooter.”

Returnal ist exklusiv für die PS5 verfügbar.

