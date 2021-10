Resident Evil Village: DLC könnte zu Halloween enthüllt werden

Resident Evil Village (C) Capcom

Resident Evil Village startete vor fast einem halben Jahr und wurde gefeiert. Zurecht, aber die Fans fragten immer nach mehr Inhalten. Nun könnte es durchaus sein, dass wir bald den ersten DLC für Resident Evil Village sehen könnten. Es gibt eine Menge Möglichkeiten und Dinge, die kommen könnten, aber Capcom bestätigte nur, dass es sich in der Entwicklung befindet, und verriet nichts über das Projekt. Bis jetzt.

Um das 25-jährige Jubiläum des Resident Evil-Franchise zu feiern, hat Capcom eine neue Website veröffentlicht, die neun Ankündigungen/Veröffentlichungen für dieses Halloween vorstellt. Die ersten beiden wurden enthüllt, nämlich die Resident Evil 25. Halloween-Geschenkkampagne und die Oculus-Veröffentlichung von Resident Evil 4 VR am 21. Oktober. Drei weitere Ankündigungen sind für den 21. Oktober geplant, zwei für den 22. Oktober, eine für den 25. Oktober und eine für den 29. Oktober.

Was jede dieser Ankündigungen und Enthüllungen sind, bleibt abzuwarten, aber es gibt Grund zu der Annahme, dass mindestens eine davon der DLC von Resident Evil Village ist. Ansonsten würde es keinen Sinn machen, wenn Capcom ein Bild von Village in ein Artwork zum 25-jährigen Jubiläum einbaut.

Welcher Resident Evil Village DLC könnte uns bevorstehen?

Auch wenn wir noch nicht erwarten, dass dieser DLC zu Halloween fertig ist: Ein Teaser-Trailer könnte uns durchaus bevorstehen. Capcom arbeitet bereits seit einigen Monaten daran, also könnte ein kleiner Videoausschnitt durchaus machbar sein und die Fans gutmütig stimmen.

Lange warten müssen wir auf die Ankündigungen von Capcom nicht, denn die Termine für die Enthüllungen starten schon nächste Woche.

Normalerweise dominieren Resident Evil-Spiele die Zeit rund um Halloween und eine DLC-Ankündigung von Resident Evil Village wäre sehr passend. Wer abseits des Capcom-Franchise nach Horror-lastigen Videospielen sucht, dürfte heuer bei Back 4 Blood fündig werden, einen kooperativen Ego-Shooter mit Witz.

Resident Evil Village ist ab sofort für PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Google Stadia verfügbar.

Mehr Resident Evil

Nicht ganz pünktlich zu Halloween kommt der neueste Kinofilm. Resident Evil: Welcome to Racoon City startet Ende November 2021 in den heimischen Kinos, alle Details sowie den Trailer findet ihr bei uns.

Außerdem erreichte Resident Evil 7 vor wenigen Wochen den Meilenstein von 10 Millionen verkauften Kopien. Nur Resident Evil Village könnte diesen Erfolg wohl durchbrechen.