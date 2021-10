Resident Evil 7 erreicht neuen Meilenstein: 10-Millionen-Marke

Resident Evil 7 - (C) Capcom

Resident Evil 7 nähert sich seinem fünften Jahrestag. Das Horrorspiel von Capcom erschien im Januar 2017 und ist das meistverkaufte Resident Evil-Spiel. Die Entwickler haben nun bekannt gegeben, dass der Titel die 10-Millionen-Verkaufsmarke überschritten hat, was den zweiten Platz im gesamten Capcom-Ranking festigt. Nur Monster Hunter: World verkaufte sich bisher besser mit 17,8 Millionen verkaufter Kopien.

„Ohne unsere großartigen Fans hätten wir dieses Ziel nicht erreichen können! Vielen Dank von der Resident Evil-Familie“, postet der Twitter-Kanal von Capcom Dev 1, der Abteilung, die die Entwicklung der Resident Evil-Serie leitet. Es ist nicht aufgegliedert, wie sich die Verkaufszahlen nach Plattformen aufteilen.

Laut der Capcom-Webseite beliefen sich die Verkaufszahlen von Resident Evil 7 mit Ende Juni 2021 bei 9,8 Millionen Stück. In den letzten 3 Monaten konnte das Spiel also an weitere 200.000 Kopien verkaufen, was für einen Titel der 5 Jahre alt ist durchaus beträchtlich ist.

Resident Evil 7: Nicht lange das meistverkaufte Spiel der Serie?

Nach Monster Hunter: World und RE7 kommt Resident Evil 2: Remake im Ranking der meistverkauften Capcom-Spiele. Mit Stand Ende Juni 2021 konnte sich der Horrortitel 8,6 Millionen Mal verkaufen, seit Januar 2019. Resident Evil Village, der neueste Teil der Spielserie, erschien im Mai 2021 und konnte bis Ende Juni 2021 4,5 Millionen Kopien verkaufen. Ein guter Start für den Titel, wobei die Zahlen sicherlich noch weiter nach oben gehen werden.

Resident Evil-Spiele – So stark verkauften sich die Teile/Versionen (Stand Ende Juni 2021):