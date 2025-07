Resident Evil Requiem setzt auf Nostalgie mit frischem Horror

EvaEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

Mit Resident Evil Requiem geht Capcom einen spannenden Schritt in die Zukunft der legendären Horrorserie. Der Titel erscheint am 27. Februar 2026 und führt mit FBI-Analystin Grace Ashcroft erstmals seit langem eine neue Hauptfigur ein. Ihre Reise beginnt im mysteriösen Wrenwood Hotel, jenem Ort, an dem ihre Mutter Alyssa acht Jahre zuvor auf grausame Weise ums Leben kam. Doch schon bald verlagert sich das Geschehen an einen ikonischen Ort der Seriengeschichte: Raccoon City.

Die Rückkehr zur verseuchten Stadt sorgt für Nostalgie bei Fans der ersten Stunde. Gleichzeitig wirft sie Fragen auf, denn Capcom deutet an, dass Grace dort bisher unbekannte Geheimnisse rund um den ursprünglichen Ausbruch aufdecken wird. Es ist nicht nur ein Ausflug in die Vergangenheit, sondern auch eine Konfrontation mit dem kollektiven Trauma, das Raccoon City für die Resident Evil-Welt darstellt.

Labore, Legacy und das Risiko der Wiederholung

Die Rückkehr in alte Gefilde sorgt jedoch nicht nur für Vorfreude. Die Resident Evil-Reihe ist dafür bekannt, im letzten Drittel ihrer Spiele oft eine abrupte Kursänderung vorzunehmen. Meist endet das Abenteuer in einem unterirdischen Labor, in dem sich alles zuspitzt. Beispiele dafür sind die geheimen Forschungseinrichtungen in Resident Evil 2 und Resident Evil 3 oder das umstrittene Schiffslevel in Resident Evil 7.

Ein solcher Story-Twist wäre im Fall von Requiem zwar denkbar, aber nicht ganz unproblematisch. Während ein Labor-Setting für Spannung und Action sorgen kann, besteht die Gefahr, dass es die erzählerische Tiefe und Atmosphäre des Spiels unterbricht. Viele Spielerinnen und Spieler empfanden solche Szenen in der Vergangenheit als Bruch mit dem ansonsten sorgfältig aufgebauten Horror.

Andererseits könnte Requiem gerade aus diesem Klischee ausbrechen und mit einem cleveren Story-Twist überraschen. Ein zerstörtes Raccoon City, dessen unterirdische Geheimnisse jahrzehntelang unangetastet blieben, bietet die perfekte Kulisse für neue Schrecken. Wenn es Capcom gelingt, vertraute Orte mit frischen Ideen zu verbinden, könnte Requiem sowohl alte Fans abholen als auch neue Maßstäbe setzen.

Mit Resident Evil Requiem erwartet uns also ein spannendes Kapitel, das Nostalgie und Neuanfang geschickt kombiniert. Ob das Spiel die hohe Erwartungshaltung erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Die Zutaten sind jedenfalls vielversprechend: eine neue Hauptfigur mit persönlicher Motivation, ein geheimnisvoller Tatort und die Rückkehr zu einem der bedeutendsten Schauplätze der Videospielgeschichte. Jetzt liegt es an Capcom, daraus eine packende Mischung zu machen.