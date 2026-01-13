Showcase am 15. Januar: Capcom zeigt Resident Evil Requiem

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Capcom meldet sich mitten im Januar mit einem klaren Signal an die Horror-Community zurück. Am 15. Januar 2026 um 23:00 Uhr deutscher Zeit findet ein neues Resident Evil Showcase statt. Kompakt, fokussiert und mit einem klaren Star der Show: Resident Evil Requiem.

Das Event soll rund 12 Minuten dauern, doch genau diese knappe Laufzeit macht viele Fans besonders aufmerksam. Capcom verspricht „die neuesten Informationen“ zum kommenden Ableger der legendären Horror-Reihe und nach Monaten voller Gerüchte, Leaks und Spekulationen wirkt dieser Termin wie ein bewusst gesetzter Befreiungsschlag.

Resident Evil Requiem steht bereits jetzt unter enormer Beobachtung. Die Erwartungen sind hoch, denn die Reihe befindet sich an einem sensiblen Punkt: Nach dem Erfolg von Resident Evil Village und den starken Remakes stellt sich für viele Fans die Frage, wohin sich die Marke als Nächstes bewegt. Auch der Hinweis auf eine Altersbeschränkung und Inhalte, die „nicht für Kinder geeignet“ sind, deutet darauf hin, dass der Horror-Fokus wieder stärker in den Vordergrund rücken könnte.

Community zwischen Hoffnung und Nervosität

In sozialen Netzwerken und Foren ist die Stimmung bereits jetzt spürbar aufgeladen. Viele Fans hoffen auf echtes Gameplay, andere rechnen zumindest mit einer erweiterten Story-Präsentation oder neuen Details zur Spielmechanik. Gleichzeitig schwingt auch Skepsis mit: 12 Minuten sind schnell vorbei, und Capcom ist bekannt dafür, Informationen sehr gezielt zu dosieren.

Gerade diese Mischung aus Hoffnung und Unsicherheit macht das Showcase so spannend. Für viele ist es der Moment, an dem sich entscheidet, ob Resident Evil Requiem ein weiterer Evolutionsschritt wird oder ein Risiko, das die Community spaltet. Immerhin wird es gleich zwei Kameraperspektiven im Spiel geben.

Die Bühne ist bereit. Jetzt muss Capcom liefern. Im Januar gibt es also einiges zu sehen. Immerhin eine Woche später das Xbox Developer Direct mit u.a. Fable und Forza Horizon 6.

