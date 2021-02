Resident Evil Revelations 3: Leaker bekräftigt Gerüchte zur Entwicklung

Während der Hype um Resident Evi: Village auf einem Allzeithoch ist, ist das Spiel nur das erste in einer Reihe von Veröffentlichungen, die Capcoms 25-jähriges Jubiläum verspricht . Es wird gemunkelt, dass eines dieser Projekte der dritte Teil in der Resident Evil Revelations-Reihe ist. Laut Resident Evil Leaker Dusk Golem soll Resident Evil Outrage der Arbeitstitel für Resident Evil Revelations 3 sein und er vermutetet den Release innerhalb eines Jahres nach der Veröffentlichung von RE Village.

Resident Evil Revelations wurde ursprünglich 2012 auf dem Nintendo 3DS veröffentlicht. Das Spiel wurde mit der Absicht entwickelt, Resident Evil wieder zu seinen Überlebens-Horror-Wurzeln zurück zu führen, nachdem die Hauptserie durch Titel wie Resident Evil 5 einen größeren Action-Ansatz gewählt hatte. Das Spiel wurde später 2013 auf PC, PlayStation 3, Xbox 360 und Wii U portiert. 2017 folgten Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One Ports. 2015 kam eine Fortsetzung in Form von Resident Evil Revelations 2 raus, eine episodische Veröffentlichung, die auf PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360 und Xbox One veröffentlicht wurde, gefolgt von einem Nintendo Switch Port.

Nun scheint es, dass die Resident Evil Revelations-Reihe ihren Weg zurück zu Nintendo findet, da der bekannte Resident Evil Leaker Dusk Golem behauptet hat, dass Resident Evil: Outrage tatsächlich Resident Evil Revelations 3 ist und sich für die Nintendo Switch in Entwicklung befindet. Er erwartet, dass das Spiel ein zeitlich exklusives Switch-Spiel sein wird, ähnlich wie Monster Hunter: Rise. Das Spiel wird auch die RE-Engine verwenden.

(2/2) very least. Releases as part of their 25th anniversary celebrations, along with Village, almost definitely going to be a Switch timed exclusive.

But that’ll be announced later this year, for now Village is deserving of the attention, and out in just a few months now!

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) February 14, 2021