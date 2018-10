Resident Evil, Resident Evil 0 und Resident Evil 4 werden nächstes Jahr für den Nintendo Switch erscheinen.

Mit dieser knappen Nachricht hat uns Capcom via Twitter informiert!

Capcom is bringing multiple fan favorites to Nintendo Switch! Resident Evil, Resident Evil 0, and Resident Evil 4 will each be launching on Nintendo Switch in 2019! We’ll have more info soon!

— Capcom USA (@CapcomUSA_) 26. Oktober 2018