Resident Evil Requiem: Ist DLC schon heimlich in Entwicklung?

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 und noch bevor die meisten Menschen das Spiel überhaupt in den Händen gehalten haben, kursieren bereits Berichte über das, was danach kommt. Konkret: Downloadable Content soll laut einem bekannten Insider schon deutlich weiter in der Entwicklung sein, als man es zu diesem Zeitpunkt erwarten würde.

Was der Insider behauptet

Hinter den Aussagen steckt AestheticGamer, im Gaming-Internet besser bekannt als Dusk Golem, ein Name, der in der Resident-Evil-Community seit Jahren als verlässliche Quelle gilt. Auf X antwortete er auf die Frage, ob Resident Evil Requiem nach dem Launch durch Zusatzinhalte erweitert werde. Seine Antwort war eindeutig: Offiziell bestätigt sei nichts, aber aus zuverlässigen Quellen habe er gehört, dass DLC bereits existiere und weiter fortgeschritten sei, als viele annehmen würden.

Capcom hat bislang keinen einzigen offiziellen Satz zu Post-Launch-Inhalten verloren. Alles, was Dusk Golem hier beschreibt, ist seine persönliche Einschätzung aus informellen Gesprächen. Keine gesicherte Information.

Das spricht für den DLC

Dass Capcom überhaupt Ressourcen für Post-Launch-Content einplant, wäre vor dem Hintergrund der Vorab-Zahlen kein Wunder. Noch vor dem Release hat das Spiel auf Steam die Marke von fünf Millionen Wunschlisten geknackt. Intern hat Capcom die Messlatte bereits öffentlich gemacht. Die anfängliche Verkaufsleistung von Resident Evil Village soll übertroffen werden, das sich in den ersten vier Tagen mehr als drei Millionen Mal verkaufte.

Wenn ein Spiel diese Größenordnung erreicht, ist es wirtschaftlich nahezu selbstverständlich, dass Post-Launch-Inhalte geplant werden.

