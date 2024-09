Resident Evil 9: Ein Schritt in die Sci-Fi-Dimension?

Die Resident Evil-Serie hat seit ihrem Neustart im Jahr 2017 mit Resident Evil 7 eine beeindruckende Erfolgssträhne hingelegt. Capcom hat das Comeback der Reihe genutzt, um mit Titeln wie Resident Evil Village und den modernen Remakes der Klassiker Resident Evil 2-4 weitere Erfolge zu feiern. Mit der offiziellen Ankündigung von Resident Evil 9 fragen sich viele Fans, wie die Serie ihren positiven Schwung beibehalten wird und welche Richtung das neue Spiel einschlagen könnte.

Resident Evil 7 kehrte zu den Wurzeln der Serie zurück, indem es auf eine düstere, klaustrophobische Atmosphäre setzte, die an klassische Horrorfilme wie Texas Chainsaw Massacre erinnerte. Resident Evil Village ging in eine andere Richtung und integrierte Elemente des Volks-Horrors mit übernatürlichen Kreaturen wie Vampiren und Werwölfen. Das Remake von Resident Evil 4 blieb ebenfalls seinen Ursprüngen treu und verzichtete weitgehend auf moderne Science-Fiction-Elemente.

Die Resident Evil-Reihe hat seit jeher Science-Fiction-Aspekte in ihrer DNA, vor allem durch die düsteren Experimente des Konzerns Umbrella, der sich mit Themen wie Virusentwicklung, Klontechnologie und Gedankenkontrolle beschäftigt. Trotz dieser Elemente standen sie in den letzten Spielen oft im Hintergrund. Angesichts des aktuellen Aufschwungs im Sci-Fi-Horror-Genre könnte es jedoch an der Zeit sein, dass Resident Evil 9 einen stärkeren Fokus auf diese Aspekte legt.

Fokus auf Sci-Fi?

In den letzten Jahren hat das Science-Fiction-Horror-Genre an Popularität gewonnen, wie das erfolgreiche Remake von Dead Space 2023 zeigt, das die Rückkehr dieses Subgenres einleitete. Auch kommende Titel wie STALKER 2 und Directive 8020 deuten darauf hin, dass Sci-Fi-Horror im Trend liegt. Resident Evil könnte diese Entwicklung nutzen und die vorhandenen Sci-Fi-Elemente stärker in den Vordergrund rücken.

Die Welt von Resident Evil bietet bereits eine solide Grundlage für einen verstärkten Einsatz von Science-Fiction. Die Serie hat sich bisher vor allem auf klassischen Horror konzentriert, sei es in Form von Survival-Horror, Volks-Horror oder Grindhouse-Elementen. Ein Wechsel zu einer stärkeren Betonung von Sci-Fi könnte nicht nur das Genre bereichern, sondern auch für frischen Wind in der Serie sorgen.

Resident Evil 9 hat das Potenzial, durch eine intensivere Einbindung von Science-Fiction-Elementen neue Wege zu beschreiten und gleichzeitig den klassischen Horror beizubehalten, der die Serie so beliebt gemacht hat. Ein solcher Ansatz könnte Resident Evil in eine spannende neue Richtung führen und den Erfolg der Serie weiter ausbauen. Fans würden dadurch nicht nur überrascht, sondern bekämen auch eine Erfahrung geboten, die sich von den letzten Titeln abhebt und das Potenzial der Serie voll ausschöpft.