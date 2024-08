Resident Evil 9: Rückkehr zu den Wurzeln oder Aufbruch ins Unbekannte?

Capcom hat offiziell bestätigt, dass der nächste große Teil der Resident-Evil-Reihe in Entwicklung ist. Nach dem Erfolg des Resident Evil 4 Remakes im letzten Jahr sind die Erwartungen der Fans hoch.

Besonders bemerkenswert ist, dass Koshi Nakanishi, der Regisseur von Resident Evil 7, die Leitung für Resident Evil 9 übernimmt. Das könnte auf eine Rückkehr zu den Stärken von RE7 hinweisen, das die Serie durch seine Rückbesinnung auf die Survival-Horror-Wurzeln revitalisierte. RE7 brachte wesentliche Neuerungen, darunter die Ego-Perspektive und einen neuen Protagonisten, Ethan Winters. Diese Änderungen halfen, ein intensiveres und persönlicheres Horrorerlebnis zu schaffen, indem sie sich auf eine engere und begrenzte Erzählung konzentrierten.

Resident Evil 7 erzählte eine intime Geschichte, die sich hauptsächlich auf Ethan Winters’ Suche nach seiner vermissten Frau Mia in einem klaustrophobischen Setting konzentrierte. Diese Entscheidung führte zu einem fokussierten, aber eingeschränkten Handlungsspielraum. Der Nachfolger, Resident Evil Village, erweiterte das Setting und die Geschichte ein wenig, indem er das zweite Kapitel von Ethans Reise erzählte und dabei mehr Bezug zur übergreifenden Resident Evil-Lore herstellte. Trotz dieser Erweiterung blieb Village ebenfalls auf eine seine Handlung fokussiert und selbst die Motivationen der Hauptschurkin, Mutter Miranda, war vergleichsweise bescheiden und nicht auf weltweite Zerstörung ausgerichtet, wie es in früheren Spielen häufig der Fall war.

Eine offene Wellt für Resident Evil 9?

Mit dem Abschluss der Winters-Familiensaga im DLC „Shadows of Rose“ steht Resident Evil 9 nun vor der Herausforderung, entweder neue Charaktere einzuführen oder einige der etablierten, ikonischen Figuren der Serie in einer größeren, epischeren Handlung zurückzubringen. Es gibt Spekulationen, dass Resident Evil 9 ein vollständig offenes Welt-Design annehmen könnte, was eine bedeutende Weiterentwicklung für die Serie darstellen würde. Diese Entscheidung könnte es dem Spiel ermöglichen, Elemente aus früheren Titeln aufzugreifen und gleichzeitig in neue, unerforschte Richtungen vorzustoßen.

Einige der effektivsten Aspekte älterer Resident Evil-Spiele, wie das Gefühl einer tickenden Zeitbombe und die Bedrohung durch eine globale Ausbreitung des Virus, könnten in RE9 wieder aufgegriffen werden, um eine wirklich apokalyptische Vision zu präsentieren. Dies würde auch die Möglichkeit bieten, das Gameplay durch mehrere Protagonisten und Szenarien weiter zu entwickeln, ähnlich wie die Pfade von Leon und Claire in Resident Evil 2. Ein solcher Ansatz könnte dazu beitragen, RE9 eine erzählerische Tiefe zu verleihen, die den hohen Erwartungen gerecht wird, und gleichzeitig das klassische Resident Evil-Gefühl für die nächste Generation zu erneuern.

