Bekommen wir Leon in Resident Evil 9 zurück?

Protagonisten waren schon immer eine der größten Stärken von Resident Evil. Während Monster und Zombies entscheidend für jede Horrorgeschichte sind, ist eine starke Gruppe von menschlichen Überlebenden ebenso wichtig.

Resident Evil hat es immer gut verstanden, Spieler durch Handlung und Gameplay mit seinen Protagonisten zu verbinden. Im Survival-Horror-Genre, in dem Ressourcen knapp sind, entwickelt der Spieler oft eine enge Bindung zu seinem Charakter, da die Überlebensinstinkte des Spielers mit denen des Charakters verschmelzen. Daher haben viele Fans starke Verbindungen zu den bekannten Gesichtern der Serie, wobei eins davon häufiger zurückkehrt als andere.

Im Laufe der Jahre gab es viele ikonische Resident Evil-Protagonisten wie Chris Redfield, Jill Valentine, Claire Redfield und Ada Wong. In den letzten Jahren jedoch war kein Protagonist so präsent wie Leon S. Kennedy. Seit seinem Debüt 1998 in Resident Evil 2 ist Leon in verschiedenen Teilen der Serie aufgetreten. Eine seiner bedeutendsten Rollen spielte er jedoch im 2019er Resident Evil 2 Remake. Während Resident Evil 7 im Jahr 2017 die Serie nach dem schlecht aufgenommenen Resident Evil 6 wiederbelebte, brachte das Resident Evil 2 Remake von 2019 die Serie wirklich zu ihrem früheren Glanz zurück, mit Leon Kennedy im Mittelpunkt.

Leon ist einer der beliebtesten Charaktere des Franchises

Anfang dieses Jahres wurde bestätigt, dass Resident Evil 2 Remake nun das meistverkaufte Spiel der Serie ist, mit über 13,9 Millionen verkauften Exemplaren. Für viele neue Fans war dieses Remake wahrscheinlich der erste Einstieg in die Resident Evil-Serie und Leon Kennedy der erste Protagonist, zu dem sie eine Verbindung aufbauten. Diese Bindung wurde durch die Veröffentlichung des Resident Evil 4 Remakes im letzten Jahr nur noch vertieft.

Leon Kennedy ist auch in Crossover-Spielen wie Dead by Daylight und Fortnite aufgetreten. Obwohl er nicht der einzige Resident Evil-Protagonist ist, ist er der präsenteste und hat sich im Wesentlichen zum neuen Gesicht der Serie entwickelt. Das zeigt sich auch in den Beliebtheitsumfragen, bei denen Leon oft den ersten Platz belegt.

Es gibt Gerüchte, dass Resident Evil 9 mehrere bekannte Charaktere zurückbringen wird. Wenn das stimmt, wäre es logisch, dass Leon Kennedy eine zentrale Rolle spielt, entweder als Hauptcharakter oder als wichtiger NPC. Leon verbindet Veteranen und Neulinge der Serie und könnte daher im Mittelpunkt zukünftiger Resident Evil-Spiele stehen.