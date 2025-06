Capcom enthüllt geheime Pläne: So anders hätte Resident Evil 9 ursprünglich werden sollen

Resident Evil wurde von Shinji Mikami erdacht und wird von Capcom entwickelt. In Japan kennt man die Videospiel-Serie unter dem Namen Biohazard. Die Serie ist der Inbegriff des Survival Horror-Genres. Am 7. Mai 2021 erschien Resident Evil 8: Village für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 und PS4. Resident Evil 4 Remake erscheint 2023 und Resident Evil 9 befindet sich in Entwicklung.

Publisher: Capcom Systeme: PlayStation, Xbox, Windows