Wird das nächste Resident Evil ein Survival-Horror-Open World-Rollenspiel?

Resident Evil 3 Remake ist nur noch einen Tag von seinem Starttermin am 3. April entfernt, aber es gibt bereits Infos, was Capcom als nächstes vorhat. Erst kürzlich gab ein Leaker bekannt, der für anständig zuverlässige Capcom-Gerüchte bekannt ist, dass das Studio an einem neuen Resident Evil-Spiel für die Veröffentlichung im Jahr 2021 arbeitet. Es gibt wieder neue Informationen. Um es einfach auszudrücken, der Leaker sagt, dass das neue Resident Evil-Spiel “viel seltsamer” ist, als irgendjemand erwartet.

In einer Reihe von veröffentlichten Beiträgen beantwortete Leaker AestheticGamer einige Fragen zu seinen vorherigen Leaks. Zuvor hatte der Leaker Resident Evil 2021 als den “größten Aufbruch, den die Serie jemals unternommen hat “beschrieben und dass sie “erwarten, dass viele Leute sauer werden”, wenn Capcom dies ankündigt. Wir werden sauer?

In Bezug auf ihre vorherigen Tweets stellte der Leaker klar, dass die Leute nicht sauer sein werden, weil Resident Evil 2021 ein “Plünderer, Battle Royale-Spiel oder ähnliches” ist. Sie geben an, dass das neue Resident Evil nicht “modernen Trends nachjagt”. Die Marke soll “verbraucherfreundlicher” werden, aber “viel seltsamer” werden. Eigentlich ein Widerspruch? Der Leaker geht auf diesen Punkt aber nicht wirklich ein und lässt die Fans noch mehr darüber spekulieren, was Capcom als Nächstes machen könnte.

Die offensichtlichste Annahme ist, dass Capcom ein anderes Genre für Resident Evil erforscht. Wenn es nur ein weiteres Third-Person- oder Ego-Shooter / Horror-Spiel wäre, würde niemand denken, dass es seltsam wäre. Aber wenn Capcom zum Beispiel ein Rollenspiel oder ein Open World-Spiel macht, wäre das in der Tat sehr seltsam.

Laut AestheticGamer müssen Capcom-Fans nicht lange warten, um herauszufinden, was das Studio geplant hat. In ihrem ersten Leck sagten sie, dass offizielle Informationen über Resident Evil 2021 im nächsten Monat kommen könnten. Offensichtlich können sich Pläne ändern. Aufgrund der Covid-19-Pandemie sind viele Entwickler daheim, im Home-Office.

Resident Evil 2021 ist nicht offiziell angekündigt und hat kein Veröffentlichungsdatum oder bestätigte Plattformen.