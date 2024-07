Resident Evil 7 auf iOS enttäuscht trotz positiver Bewertungen

Anfang Juli wurde Resident Evil 7 für iOS, iPad und iMac veröffentlicht, doch trotz guter Bewertungen kämpft Capcoms Survival-Horror-Spiel von 2017 darum, im App Store kostendeckend zu arbeiten. Laut neuen Statistiken und Berichten liegen die geschätzten Gewinne der iOS-Version weit unter den Erwartungen von Capcom.

Mobile Gamer berichtete im Juni, dass viele AAA-Titel Schwierigkeiten haben, auf iOS-Geräten Fuß zu fassen. Obwohl die neuen iPhone 15-Modelle technisch in der Lage sind, hochqualitative Grafiken wie die von Resident Evil 7 darzustellen, gibt es einfach nicht genug Interesse von iOS-Nutzern. Viele andere Konsolen- und PC-Spiele, darunter Assassin’s Creed Mirage von Ubisoft, sind ebenfalls gescheitert, sich im App Store zu etablieren.

Die iOS-Portierung von Resident Evil 7 hat bisher nur 28.140 US-Dollar eingespielt. Bei einem Preis von 19,99 US-Dollar schätzt Mobile Gamer, dass weniger als 2.000 Exemplare seit dem Start der Portierung am 2. Juli verkauft wurden. Ein wahrscheinlicher Grund für den Misserfolg könnte sein, dass die Zielgruppe die Portierung als Rückschritt im Vergleich zu einem HD-Fernseher und einer modernen Konsole wie der PlayStation 5 oder Xbox Series X/S empfindet.

Technisch läuft das Spiel gut auf iPhone 15-Modellen

Trotz der schlechten Verkaufszahlen erhält das Spiel überwiegend positive Bewertungen. Kritiker loben Capcom für die gelungene Portierung, die auf den iPhone 15-Modellen gut läuft. Die Rückmeldungen zeigen, dass die Portierung mit 60fps auf dem iPhone Pro Max läuft und sogar im Performance-Mode flüssig bleibt, was dem Spiel den klaren Look verleiht, der es zu einem herausragenden Titel der Reihe machte. Einige Kritiken bemängeln jedoch, dass der Text zu klein ist, was die Lesbarkeit der Untertitel erschwert.

Das Problem scheint weniger das Spiel selbst zu sein, sondern der mangelnde Markt für iOS-Spiele, insbesondere solche, die keine Free-to-Play-Titel sind. Trotz des Misserfolgs plant Capcom weiterhin Titel der Resident Evil-Reihe auf iOS zu bringen. Nach Resident Evil 7 soll auch das Resident Evil 2 Remake aus dem Jahr 2019 in naher Zukunft für iOS, iPad und iMac veröffentlicht werden.