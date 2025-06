So spielt sich Resident Evil Requiem – Infos zum Gameplay des neuen Capcom-Schockers

Zum Finale des Summer Game Fest 2025 überraschte Capcom mit der Enthüllung von Resident Evil Requiem, dem neunten Mainline-Ableger der ikonischen Zombie- und Monstersaga. Eigentlich zeigte der rätselhafte Trailer rund um Protagonistin Grace Ashcroft so gut wie keine Details zum Gameplay. Aber hinter verschlossenen Türen wurde in Los Angeles bereits ein konkreter Spielabschnitt gegenüber Influencern und Reportern präsentiert, die nun erste Details verraten durften.

Zuletzt hat das Capcom-Franchise viel experimentiert. Resident Evil VII: Biohazard wurde erstmals in der Egosicht gespielt, die Remakes der PS1-Klassiker wechselten danach von fixierten Kamerawinkeln in die Schulterperspektive des vierten Teils, während Resident Evil Village zuerst nur mit Egoperspektive erschien, dann aber einen 3rd-Person-DLC verpasst bekam.

Wie spielt sich Resident Evil 9? Requiem ist laut ersten Berichten nun sowohl aus der Egosicht als auch mit Schulterperspektive spielbar (via IGN). Über das Optionsmenü soll ein Wechsel zwischen den beiden Modi jederzeit möglich sein und somit Fans beider Stile bedienen.

Beim Spielaufbau dürfte Requiem wiederum auf viel Grusel und bewährte Resi-Mechaniken setzen: Spielreporter vor Ort berichten von einer labyrinthartigen Krankenhaus-Location voll mit abstrusen Rätseln, verschlossenen Türen und einem unsterblichen Stalker, der Grace an die Gurgel will, während sie die Puzzles zu lösen versucht (via Xbox Wire).

Spekulationen aus der Gerüchteküche

Erste Berichte klingen jedenfalls nach weniger Action-Spektakel als noch im Remake von Resident Evil 4 – das überrascht nicht unbedingt. Denn das Ruder übernimmt bei Requiem erneut Kōshi Nakanishi, der zuvor als Director des besonders gruseligen Resident Evil 7 fungierte.

Manche Fans hoffen aber auf eine zweite Kampagne, die ein bisschen mehr Geballer zu bieten hat. Denn der Leaker Dusk Golem befeuerte zuvor Gerüchte, dass neben Grace Ashcroft auch Zombie-Veteran Leon S. Kennedy spielbar sein könnte. Zuletzt tauchte ein geheimes „AAA-Spiel“ im Resümee des englischen Leon-Synchronsprechers auf und der erste Trailer deutete die Rückkehr von Locations aus Resident Evil 2 an, in dem der Rookie-Cop mit der Boyband-Frisur zum ersten Mal auftauchte (via GameRant). Capcom hat dahingehend aber nichts offiziell bestätigt.