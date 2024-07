Resident Evil 9: Neues Kapitel unter der Leitung von Nakanishi

Capcom hat offiziell bestätigt, dass Resident Evil 9 (oder wie immer es heißen wird) in Arbeit ist und vom erfahrenen Regisseur Koshi Nakanishi geleitet wird. Nakanishi, bekannt für seine Arbeit an Resident Evil 7 und Resident Evil Revelations, bringt frischen Wind in die erfolgreiche Horrorspiel-Serie. Fans können sich auf ein intensives und substanzielles Spielerlebnis freuen, auch wenn Details noch unter Verschluss bleiben.

Die Ankündigung erfolgte während der Capcom Next Summer Showcase (via YouTube), bei der Nakanishi die Bühne betrat, um das nächste Kapitel der Resident Evil-Serie zu enthüllen. Er gestand, dass die Entwicklung nach Resident Evil 7 eine Herausforderung war: “Es war wirklich schwierig herauszufinden, was wir nach 7 machen sollten. Aber ich habe es gefunden und um ehrlich zu sein, es fühlt sich substanziell an.”

Diese Worte wecken große Erwartungen. Nakanishi hat bereits bewiesen, dass er das Resident Evil-Universum meisterhaft weiterentwickeln kann. Seine Rückkehr als Regisseur verspricht, die Serie auf ein neues Level zu heben.

Resident Evil 9: Ein langer Entwicklungszyklus

Gerüchte besagen, dass Resident Evil 9 bereits seit 2018 in Entwicklung ist. Diese lange Entwicklungszeit könnte sich als Vorteil erweisen, da sie Capcom ermöglicht, die neuesten Technologien und Spielemechaniken zu integrieren. Insbesondere soll die neue Open-World-Technologie der RE Engine, die in Dragon’s Dogma 2 verwendet wurde, auch in Resident Evil 9 zum Einsatz kommen. Dies könnte das Spielerlebnis revolutionieren und für eine noch intensivere Atmosphäre sorgen.

Wie bei vielen großen Spieleprojekten gab es auch bei Resident Evil 9 Verzögerungen. Berichten zufolge ist die Veröffentlichung nun für Ende 2025 oder Anfang 2026 geplant. Diese zusätzliche Zeit wird genutzt, um das Spiel weiter zu perfektionieren und sicherzustellen, dass es den hohen Erwartungen der Fans gerecht wird.

Breaking news from Capcom NEXT – Summer 2024! Director Koshi Nakanishi reveals that a new Resident Evil is in development. pic.twitter.com/N4RLiLuCgC — Resident Evil (@RE_Games) July 1, 2024

Weitere Projekte von Capcom

Neben Resident Evil 9 arbeitet Capcom angeblich auch an Remakes von Resident Evil Zero und Code Veronica. Diese Remakes werden von Fans heiß erwartet, da sie die Möglichkeit bieten, Klassiker der Serie mit moderner Grafik und verbesserter Spielmechanik neu zu erleben. Hingegen sollen gemunkelte Remakes von Resident Evil 1 und 5 derzeit (noch) nicht in Entwicklung sein. Insbesondere das Remake zu Resident Evil 5 wurde bereits im Remake zu Teil 4 anteasert.

Die Rückkehr von Koshi Nakanishi als Regisseur und die lange Entwicklungszeit lassen auf ein außergewöhnliches Spiel hoffen. Resident Evil 9 verspricht, die Serie mit neuen Ideen und Technologien weiter voranzutreiben. Fans können sich auf ein intensives, packendes und möglicherweise revolutionäres Spielerlebnis freuen.