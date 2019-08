Share on Facebook

Gun Gun Pixies wird am 6. September in Nordamerika und Europa über Steam für PC und auf der Nintendo Switch erscheinen, gab Publisher PQube bekannt.

Der verrückte japanische Third-Person-Shooter und 3D-Plattformer in einem, schickt zwei winzige Mädchen aus dem Weltraum auf die Erde, damit sie in einen Frauenschlafsaal eindringen können. Einmal angekommen, tummeln sich die Pixies heimlich zwischen Beinen und in den großen Räumen der normalen Mädchen herum, um ihre Mission zu erfüllen: das menschliche Verhalten zu studieren, um die sozialen Probleme ihres geliebten Heimatplaneten zu überwinden!

Es wird auch eine Day-One Edition für die Nintendo Switch geben, in welcher das Spiel sowie ein umfangreiches Artbook enthalten sein wird.