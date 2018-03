Ys VIII: Lacrimosa of DANA ist ein JRPG welches bereits für PlayStation 4, PlayStation Vita und PC erschienen ist. Nun reicht NIS America am 29. Juni die Nintendo Switch Version nach.

Die Ys-Franchise feiert dieses Jahr ihr 31-jähriges Jubiläum. In Ys VIII: Lacrimosa of DANA erwacht Adol schiffbrüchig und gestrandet auf einer unbekannten Insel. Dort müssen sich er und andere Schiffbrüchige gegen Horden von Monstern zur Wehr setzen und mysteriöse Ruinen erkunden. Schon bald beginnt Adol von einem Mädchen mit blauen Haaren zu träumen, das in einer unbekannten Welt lebt. Mit jedem Traum erfährt er mehr über Dana und beginnt langsam ihr Geheimnis sowie das der Insel zu lüften.

Features