Nächste Woche wird die Red Dead Online Beta-Grenze mit allen neuen Free-Roam-Events, einer Reihe neuer Showdown-Modi und neuen Rennen, die im Rahmen des ersten Titel-Updates am Dienstag, dem 26. Februar, erscheinen, erweitert.

Dieses Update enthält auch die ersten neuen Waffen, Kleidung und Emotes für deinen Charakter sowie eine Reihe von Verbesserungen und Balances der letzten Woche. Mit dem „Gold Free Roam Event des Fool“ wird die Möglichkeit auf einen goldenen Schutzanzug haben.

Wettbewerbsherausforderungen erhalten mit Fishing Challenges einen „frischen Fang“. Die Fischereikämpfe werden nach Typ ausgesucht und es wird alles bereitgestellt. Wer den größten Fisch fängt, hat gewonnen.

B.D. und Co. stellt das hochqualitative Evans Repeater-Gewehr her. Die seltene Schrotflinte ist D.D. Packenbushs neueste Variante des leistungsstarken, doppelt geführten Langarms. Verblasst in antikem Stil mit verblasstem Messing und kunstvoll verziertem Schaft. Beide Waffen sind über den Wheeler & Rawson-Katalog und über örtliche Waffenschmiede erhältlich.

Neue Kleidung und Emotes

Eine große Auswahl an neuen Kleidungsstücken, mit denen man seinen Charakter noch individueller gestalten kann erwartet uns. Vom schlangenverzierten Diamondback-Hut bis zur pelzbesetzten Rutledge-Weste – ist ebenfalls mit neuen Outfits, Jacken, Stiefeln, Mänteln, Handschuhen, Hüten, Westen und vielem mehr unterwegs.

PS4 Early Access Content

Zusätzlich zu den neuen Target Races haben PlayStation 4-Spieler frühzeitig Zugang zu Open Target Races, bei denen auf einem offenen Feld gegeneinander angetreten wird. PS4-Spieler erhalten frühzeitig Zugang zum Jawbone Knife, einer einzigartigen Nahkampfwaffe mit einem kunstvoll geschnitzten Griff aus den Resten eines erloschenen Tierkiefers sowie einer Reihe neuer Bekleidungsoptionen und 3 neuer Emotes.

Bonus XP diese Woche

Ab sofort gibt es 20% mehr XP in Red Dead Online Beta, bis zum Update am 26. Februar. Erst vor Kurzem startete „Gun Rush“, ein Battle Royale-Modus für das Videospiel des Jahres 2018 von Rockstar.