Ratchet & Clank: Rift Apart: Das erwartet dich in der PC-Version

Ratchet & Clank: Rift Apart für PC benötigt 75 GB SSD-Speicherplatz und mindestens eine GeForce GTX960/AMD Radeon RX470.

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 26. Juli 2023 für PC (Steam und Epic Games Store). - (C) Insomniac, Valve - Bildmontage