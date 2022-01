Ratchet and Clank: Rift Apart – Spieler finden 6 Monate nach Release neues Easter Egg

Ratchet and Clank: Rift Apart - Lombax Rivet - (C) Insomniac Games, PlayStation Studios

Spieler von Ratchet and Clank: Rift Apart haben sich auf den Weg gemacht um noch einige Geheimnisse (Easter Eggs) im Spiel zu finden, nachdem Insomniac Games gemeint hat, dass es noch einige Dinge zu entdecken gibt, die noch niemand gefunden hat. Nun, damit hatte der Entwickler tatsächlich recht. Dieses Geheimnis aus dem neuesten Ratchet and Clank-Spiel kannten wir wirklich noch nicht!

Während der Tweet und das damit verknüpfte TikTok-Video schließlich wieder entfernt wurden, waren Kopien des Videos bereits online verfügbar.

Dies inspirierte mehrere Fans von Ratchet and Clank: Rift Apart, nach den noch nicht gefundenen Easter Eggs zu suchen, und einem von ihnen gelang es, das von Insomniac Games erwähnte Geheimnis zu finden.

The Ratchet & Clank Easter egg that hasn’t been cracked located in – Zurkie’s Gastropub pic.twitter.com/MlsZ1L4VwN — AGPS4 (@AGPS3) January 14, 2022

Laut dem Spieler, der das Easter Egg entdeckt hat, kann es durch das Interpretieren einer Sprachzeichenfolge in Zurkie’s Gastropub aufgedeckt werden. Es lautet im Grunde „Sie sollten diese Sprache nicht entziffern“.

Schön das es jemand gefunden hat, aber in Wahrheit ist es nichts Aufregendes. Trotzdem ist es eine schöne Sache, wenn Spieler nach einem halben Jahr noch auf weitere Geheimnisse in einem Videospiel stoßen. Einen Nutzen kann man aus dem Easter Egg aber keinen ziehen.

Ratchet and Clank: Rift Apart ist exklusiv für die Sony PlayStation 5 (PS5) erhältlich. Der Titel von Insomniac Games brachte es in die europäischen TOP 20 der Downloads 2021 im PlayStation Store.