Rainbow Six Siege: Oktober-Update veröffentlicht

Ubisoft hat ein neues Patch-Update für den beliebten Ego-Shooter Rainbow Six Siege veröffentlicht. Das Update vom 8. Oktober bringt zwar keine neuen Inhalte, aber es enthält zahlreiche Bugfixes und Verbesserungen. Diese betreffen verschiedene Gameplay-Elemente, das Leveldesign, die Operatoren und mehr. Trotz seiner Beliebtheit hatte der Titel in den letzten Wochen einige Schwierigkeiten. Anfang des Monats verließ der Vizepräsident des Spiels das Studio, und am 7. Oktober hatten Spieler auf der Xbox Series X/S mit vielen Fehlern und Serverproblemen zu kämpfen, da das Spiel offenbar längere Zeit offline war. Obwohl Ubisoft den Ausfall nicht offiziell bestätigte, meldete die offizielle Service-Status Website mehrere Matchmaking-Probleme.

Zum Glück ist der beliebte Ego-Shooter mit einem neuen Update wieder verfügbar. Der neueste Patch für Rainbow Six Siege bringt zwar keine Buffs oder Nerfs, aber viele Bugfixes mit sich. Diese sollen das Spielerlebnis auf allen unterstützten Plattformen erheblich verbessern. Die Größe des Patches vom 8. Oktober variiert je nach Plattform. Ubisoft gibt an, dass der kleinste Patch auf Steam nur 556 MB groß ist. Der größte Patch für PlayStation-4-Spieler umfasst 3,347 GB, die heruntergeladen und installiert werden müssen, bevor man wieder spielen kann. Der Hotfix vom 8. Oktober ist der zweite große Patch für das Year 9 Season 3 Update, auch bekannt als Operation Twin Shells.

Weiteres Update für Rainbow Six Siege veröffentlicht

Ubisoft hat bestätigt, dass alle Server des Spiels ab 15 Uhr für etwa 60 Minuten offline sein werden. Das bedeutet, dass die Server um 16 Uhr wieder verfügbar sein sollten. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Wartungsarbeiten verlängert werden können, falls bei der Bereitstellung des Updates Probleme auftreten. Sobald das Update live ist, werden die Fans zahlreiche Korrekturen und Änderungen für Rainbow Six Siege vorfinden. Laut den offiziellen Patch Notes werden Skopós V10-Pantheon-Shells nun eine Todesanimation in der Kill-Cam oder in der Wiederholung am Ende der Runde haben. Darüber hinaus wurden viele weitere Korrekturen an den V10-Pantheon-Shells vorgenommen, wie die Behebung beschädigter Texturen und falscher HUD-Pfeile.

Im März dieses Jahres brach Rainbow Six Siege seinen bisherigen Spieler-Rekord.