Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Charlotte Major startet am 16. Mai

Ubisoft gab heute bekannt, dass das Six Charlotte Major, eines der größten internationalen E-Sport-Events in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, am 16. Mai beginnt und bis zum 22. Mai laufen wird.

Am 16. Mai um 15:45 Uhr CEST werden unter https://rainbow6.com/live die besten 16 Teams aus dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Nordamerika und Lateinamerika im ersten Six Major der Rainbow Six E-Sports Saison 2022 gegeneinander antreten. Die teilnehmenden Teams haben alle dasselbe Ziel, sich den Titel, das Preisgeld und die Punkte für die Globale Rangliste für eine Qualifikation an dem Six Invitational 2023 zu sichern. Darum wollen sich die Teams auf der weltweiten Bühne beweisen und versprechen eine spannende Show für die Zuschauer online sowie auch für die Fans vor Ort zu liefern.

​Rainbow Six Siege-Fans können sich freuen, denn das Six Charlotte Major öffnet seine Tore vom 20. bis zum 22. Mai für die Öffentlichkeit, wobei strenge Hygienerichtlinien eingehalten werden. Die Veranstaltung bietet mehrere Aktivitäten vor Ort, wie beispielsweise ein Treffen mit Profiteams und Messestände, an denen die neuen Inhalte von Rainbow Six Siege vorgestellt werden. Zudem wird es ein Enthüllungspanel geben, bei dem die Details zur zweiten Saison von Jahr Sieben des Spiels enthüllt werden.

Gruppenphase: 16. bis 18. Mai – Hinter verschlossenen Türen

Playoffs: 20. bis 21. Mai – Für die Öffentlichkeit zugänglich

Große Finale: 22. Mai – Für die Öffentlichkeit zugänglich

Hier sind die Teams, die an dem Six Charlotte Major teilnehmen werden:

Von der Asien-Pazifik Liga:

Elevate

Cyclops athlete gaming

Dire Wolves

The Chiefs

Von der Europäischen Liga:

Heroic

Team BDS

Looking For Org

G2 Esports

Von der Nordamerikanischen Liga:

Astralis

Oxygen Esports

DarkZero Esports

XSET

Von der Lateinamerikanischen Liga:

Team Liquid

w7m esports

FURIA Esports

Team oNe Esports

Rainbow Six Siege erschien am 26. November 2015 und ist aktuell für PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S und Windows PC verfügbar. Erst kürzlich wurde eine neue Map für den Taktik-Shooter veröffentlicht.