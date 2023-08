PUBG entfernt eine umstrittene Waffe aus dem Arsenal

Das wird vielen Spielern nur recht sein.

PUBG Battlegrounds für PC gibt es neben Steam auch für den Epic Games Store. - (C) KRAFTON, Inc.

Die Entwickler Krafton und PUBG Corporation haben die neueste Waffe in PUBG: Battlegrounds nach einer negativen Reaktion der Fans zurückgezogen. Das neueste Update für PUBG: Battlegrounds wurde ursprünglich am 2. August für die Spieler veröffentlicht und brachte eine Vielzahl von Änderungen an dem beliebten Battle Royale-Mehrspieler-Spiel mit, darunter verschiedene Kartenänderungen und Gameplay-Modi.

Zusätzlich zu diesen Änderungen, wurde eine neue Waffe, das Dragunov-Gewehr, in PUBG: Battlegrounds eingeführt. Die leistungsstarke Waffe, die 7,62mm Munition verwendet und so viel Kraft wie ein Scharfschützengewehr hat, verlässt sich jedoch auf ein Zufallszahlensystem, um den verursachten Schaden zu berechnen.

Fans äußerten Bedenken über das RNG-System hinter dem Gewehr, da dies bedeutete, dass Abschüsse eher auf Glück als auf Können basierten.

PUBG: Diese Waffe wurde auf vielfachen Wunsch nun entfernt

Nachdem sie die Bedenken der Fans über die Waffe angehört hatten, veröffentlichte Krafton eine Erklärung auf der offiziellen Webseite von PUBG: Battlegrounds, in der sie das Feedback zum Dragunov-Gewehr anerkannten. Als vorübergehende Maßnahme hat das Team die Waffe von den aktiven PUBG Servern entfernt, während das System bewertet wird.

In einem Versuch, die Spieler bei dem in die Jahre gekommenen Battle Royale-Spiel zu halten, haben die Entwickler die Spieler gebeten, ein Feedback-Formular auszufüllen, um das Gewehr zu optimieren, damit es bestmöglich in das Spiel integriert werden kann.

Abgesehen von den Problemen mit dem Dragunov Waffe die nun entfernt wurde, brachte das neueste Update für PUBG: Battlegrounds den Spielern eine überarbeitete Karte sowie zahlreiche Gameplay-Änderungen. Darunter die Einführung von Sandstürmen. Dieses neue Gameplay-Element ersetzt die bestehende Rote Zone auf der Karte Miramar und bringt neue Herausforderungen wie eingeschränkte Sicht und ständig abnehmende Gesundheit mit sich.

Das Update 25.1 für PUBG: Battlegrounds bringt auch die neueste Zusammenarbeit mit dem Automobilhersteller Aston Martin mit sich und bietet den Spielern die Möglichkeit, mit einem luxuriösen Supersportwagen über die überarbeitete Karte zu fahren.

Diese Zusammenarbeit ist die neueste in einer langen Reihe von Franchise-Partnern und Produkten, die sich mit dem äußerst erfolgreichen Battle Royale-Spiel zusammengetan haben. Kürzlich hat Capcom sich mit Krafton zusammengetan, um Street Fighter 6-Skins in PUBG: Battlegrounds zu bringen, und die Spieler können derzeit Kostüme im Stil von Ryu, Chun-li und Cammy kaufen.

Es bleibt abzuwarten, wann das Dragunov-Gewehr zu PUBG: Battlegrounds zurückkehren wird, obwohl es ein positiver Schritt ist, dass die Entwickler die Meinung der Community einholen und die Waffe nun entfernt wurde. Während PUBG weiterhin über eine recht große Spielerbasis verfügt, finanziert Krafton auch die Entwicklung eines Spiels, das mit Escape From Tarkov konkurrieren soll.

Das derzeit als Projekt BlackBudget bekannte Spiel soll ein PvPvE-Auszugsshooter in einer großen offenen Welt sein. Details zu einem festen Veröffentlichungstermin wurden noch nicht enthüllt, aber es scheint, dass das Team bei Krafton verschiedene Spielerlebnisse anbieten möchte.

PUBG: Battlegrounds ist jetzt für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.