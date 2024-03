PUBG: Roadmap für 2024 veröffentlicht

Zur Feier des bevorstehenden siebten Jahrestages hat PlayerUnknown’s Battlegrounds seine Roadmap für 2024 veröffentlicht. Die Liste enthält große Features wie zerstörbare Umgebungen und eine neue Spiel-Engine. Die neue Liste der Features verspricht, dass sich PUBG selbst für erfahrene Spieler wie ein völlig neues Erlebnis anfühlen wird.

Seit seinem Release im Jahr 2017 hat sich PUBG als eines der besten Battle-Royale-Spiele auf dem Markt etabliert. Zusammen mit Z1 Battle Royale (ehemals H1Z1) und Mods für DayZ wird PUBG zugeschrieben, das Battle-Royale-Genre populär gemacht zu haben. Heute ist es wohl die beliebteste Art von Spiel überhaupt, wie man an Spielen wie Fortnite, Apex Legends und Call of Duty: Warzone sehen kann. PUBG hat es geschafft, sich durch ständige Updates über die Jahre hinweg relevant zu halten. Angesichts der umfassenden Roadmap für 2024 ist es noch lange nicht am Ende.

Auf der offiziellen PUBG-Website wurde in einem Blog-Post die vollständige Roadmap für 2024 veröffentlicht. Es wurde bekannt gegeben, dass PUBG auf die Unreal Engine 5 umgestellt wird und parallel dazu ein User Generated Content (UGC)-Service entwickelt wird. UGC könnte für das Spiel von großer Bedeutung sein und die Spielerzahl ähnlich wie bei der Einführung von PUBG als Free-to-Play-Spiel im Jahr 2022 steigern. PUBG wird im Jahr ebenfalls 2024 zerstörbare Umgebungen erhalten. Dadurch können neue Angriffsrouten ausgearbeitet oder Verteidigungsbarrieren errichtet werden. Der Entwickler hofft, das Spiel mit einer reichhaltigen Schicht von Strategie und Taktik zu bereichern.

Die Roadmap von PUBG zeigt, was uns 2024 alles erwartet

Obwohl diese Änderungen zu den größten gehören, gibt es noch viele andere Features, auf die sich die PUBG-Community in diesem Jahr freuen kann. Kampf bezogene Updates sind alle zwei Monate geplant und werden zunächst über die Gunplay Labs in der Arcade zum Testen eingeführt, bevor sie in den normalen und Ranglistenspielen eingeführt werden. Dies könnte das Online-Multiplayer-Spiel noch schwieriger machen. Spieler müssen sich bei jeder Änderung des Gunplays an ein neues Meta anpassen.

Seit der Erstveröffentlichung des Spiels im Jahr 2017 hat sich bei PUBG so viel verbessert und verändert. Die Fans schätzen das kontinuierliche Engagement der Entwickler, das Spielerlebnis zu verbessern. Das Spiel ist nach wie vor eines der meistgespielten Spiele auf Steam und konkurriert mit anderen Kraftpaketen wie Counter-Strike 2 und Dota 2. Der Entwickler beweist sein Engagement, indem er immer noch neue und wiederkehrende Spieler in großer Zahl anzieht. Es sieht so aus, als würde dieser Trend bis 2024 anhalten.

Worum geht es im Spiel?

PUBG, kurz für PlayerUnknown’s Battlegrounds, ist ein Mehrspieler-Shooter und Battle Royale-Spiel, das von der PUBG Corporation entwickelt wurde. Es wurde am 23. März 2017 als Early-Access-Titel für Windows auf Steam veröffentlicht und später auch für andere Plattformen wie Xbox One, PlayStation 4, iOS, Android und Google Stadia. In PUBG landen die Spieler auf einer abgelegenen Insel und kämpfen ums Überleben, wobei der letzte Überlebende oder das letzte Team gewinnt. Das Spielfeld verkleinert sich im Laufe der Zeit, was die Spieler zu Konfrontationen zwingt.