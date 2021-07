PUBG bekommt animierte TV-Serie von Castlevania-Macher (Netflix)

PlayerUnknown's Battlegrounds - (C) PUBG Corp.

PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds), die seelenlose Mutter des Ego-Shooter-Sub-Genres Battle Royale, entwickelt sich zum Geschichtsbuch. Zuerst war es die Mysteries Unknown-Parodie mit “Captain Will Riker” Jonathan Frakes, der die gesamte verworrene Hintergrundgeschichte von PUBG erklärte (die in diesem neuen Erzählformat zugegebenermaßen viel einfacher zu verstehen war), und dann war es der Ground Zero Live-Action-Kurzfilm mit koreanischen Schauspieler Don Lee.

Und nun wurde bekannt, dass eine animierte TV-Serie zu PUBG in Arbeit ist. Krafton, Eigentümer des PUBG Marke, hat gerade bekannt gegeben, dass es Adi Shankar engagiert wurde, um bei der Erstellung und Produktion einer kommenden Animationsserie auf Basis von PUBG zu helfen. Immerhin ein klingender Name, denn er hat Castlevania auf Netflix hervorgebracht.

Advertisment

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Und natürlich outet sich Shanker als PUBG-Fan. Warum auch nicht!

“Als Spieler habe ich seit der Veröffentlichung von PUBG im Jahr 2017 die Konkurrenz in den Battlegrounds erfolgreich geschlagen. Ich bin KRAFTON dankbar für das Vertrauen, das sie in mich setzen, um meine Vision als Filmemacher zu realisieren, und ich freue mich darauf, diese Reise gemeinsam anzutreten”, sagt Adi Shankar. “Für mich stellt dieses Animationsprojekt einen weiteren Schritt in der Entwicklung dar, die niedergebrannte Brücke zwischen der Spieleindustrie und Hollywood zu reparieren. Ich freue mich darauf, allen zu zeigen, wie es aussieht, wenn man ein Chicken Dinner gewinnt.” “Neben der kontinuierlichen Entwicklung neuer und fesselnder PUBG-Inhalte im Spiel stellt unsere Partnerschaft mit Adi Shankar einen Schritt in unserer Strategie dar, das PUBG-Universum zu einem Multimedia-Franchise auszubauen”, so CH Kim, CEO, KRAFTON, Inc. “Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Shankar eine Welt zu erforschen und zu realisieren, die das Spiel für unsere Fans zum Leben erweckt und in naher Zukunft mehr über dieses animierte Projekt zu erzählen.”

Mittlerweile ist Adi Shankar ein “alter Hase” was Videospieladaptionen angeht. Shankar erwarb die Rechte an einer Devil May Cry-Serie, kurz nachdem er mit Capcom bei Castlevania angefangen hatte, er schreibt Drehbücher für eine Adaption der Indie-Sensation Hyper Light Drifter und er hat eine kommende Far Cry Netflix-Serie.

Über PUBG

Mit mehr als 55 Millionen Spielern, die täglich auf allen Plattformen spielen, hat sich das PUBG-Franchise über 70 Millionen Mal auf PC und Konsole verkauft und wurde über eine Milliarde Mal auf Mobilgeräte heruntergeladen. Als eines der meistverkauften Videospiele aller Zeiten hat PUBG seit seiner Einführung im Jahr 2017 mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter sieben Guinness World Records und mehrere Game of the Year Awards.