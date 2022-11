PSVR-Spiele bekommen kostenlose PlayStation VR2-Upgrades

PlayStation VR2 wird nicht Abwärtskompatibel mit originalen PSVR-Spielen sein – so weit, so bekannt. Trotzdem gibt es Entwickler, die ihre Spiele für das neue Headset aktualisieren und kostenlose Upgrades anbieten.

Von welchen Spielen ist die Rede? – Pistol Whip VR und Zenith: The Last City wurden zusammen mit dem Release-Termin und dem Preis des Geräts angekündigt und bieten PSVR-Besitzern der Titel kostenlose Upgrades an.

Derzeit ist noch unklar, ob dieser “kostenlose Upgrade-Pfad” von PlayStation vorgeschrieben wird. Zumindest haben die bisherigen PSVR-Spieler etwas davon, die einen Umstieg zu PlayStation VR2 vorhaben. Die eigene VR-Spielebibliothek ist um zwei Titel reicher, ohne dafür mehr Geld auszugeben.

“Die PlayStation VR2-Version wird ein kostenloses Upgrade für Besitzer der ursprünglichen PS VR-Version sein”, heißt es in der Beschreibung von Pistol Whip VR im PlayStation-Blog.

PlayStation VR2: Bekommt auch After the Fall ein kostenloses Upgrade?

Ein anderes PSVR-Spiel, After the Fall, gibt derzeit nicht ausdrücklich an, dass ein Upgrade ohne Mehrkosten erscheint, aber es ist wahrscheinlich.

Im PlayStation-Blogeintrag heißt es: “Und das ist noch nicht alles, was Sie auf PS VR2 erwartet. Seit dem ersten Start im Dezember 2021 hat unser Team die Welt von After the Fall weiter ausgebaut, deren Inhalt sich seitdem mehr als verdoppelt hat. Sie werden es tun Freut euch zu wissen, dass all diese blutigen Koop-Güte für jeden, der das Spiel für PS VR2 kauft, kostenlos enthalten sind.”

PlayStation VR2 erscheint am 22. Februar 2023 und wird 599,99 Euro kosten und damit mehr als die PlayStation 5-Konsole selbst.

