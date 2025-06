PS5-Update Juni 2025: Was bringt Version 25.04-11.40.00?

Sony hat am 4. Juni 2025 ein neues Systemsoftware-Update für die PlayStation 5 veröffentlicht. Die neue Firmware-Version 25.04-11.40.00 bringt einige kleinere Verbesserungen mit sich, jedoch keine großen neuen Features.

Laut den offiziellen Patch Notes konzentriert sich das Update auf folgende Änderungen:

Starting today, PS5 system software will be updated to version 25.04-11.40.00 in a phased release✨

For information about the latest system software features or if you would like to update manually, please check our guide.

💡PS5 system software updatehttps://t.co/ANUhbrulMa pic.twitter.com/8FssEoTCeW

— Ask PlayStation (@AskPlayStation) June 4, 2025