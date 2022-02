PS5-Upgrade: Neues Patent enthüllt “Beschleunigung” von Ray-Tracing

Ein neues Patent von Sony soll Ray-Tracing auf der PlayStation 5 (PS5) verbessern. Findige User haben die Patentanmeldung des Unternehmens entdeckt, dass von Mark Cerny eingereicht wurde.

Der Twitter-User @Onion00048 machte diese Woche auf die Patentanmeldung aufmerksam. Laut dem Tweet hat “Sony Interactive Entertainment ein neues Patent eingereicht, das darauf hindeutet, dass der Plattforminhaber versucht, seine Raytracing-Effekte auf PS5 zu optimieren.”

Die offiziellen Papiere für das Patent zeigen, dass es von Mark Cerny, dem Systemarchitekten der PS5 eingereicht wurde. Das Patent selbst erwähnt “System und Verfahren für beschleunigtes Ray-Tracing und System und Verfahren für beschleunigtes Ray-Tracing mit asynchronem Betrieb und Strahltransformation”. Mit anderen Worten, diese neue Methode zur Implementierung von Ray-Tracing würde die Gesamtleistung verbessern, wenn die Funktion aktiviert ist. Auf Twitter sieht man eine Darstellung, wie genau das funktionieren soll.

The patent was filed by PS5 architect and Knack creator Mark Cerny, and mentions “System And Method For Accelerated Ray Tracing” and “System And Method For Accelerated Ray Tracing With Asynchronous Operation And Ray Transformation.”#PS5 #PlayStation5 #PlayStation pic.twitter.com/yyjL8SMfRw

— Gaming Updates and Countdowns I 🎮 (@Onion00048) February 25, 2022