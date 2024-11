PS5 Pro war von Anfang an geplant, so der PlayStation-CEO

Was die PS5 Pro geplant oder ein Unfall? Nun, Zweiteres lässt sich jetzt ausschließen. Sony setzt auf Fortschritt und Innovation – und das nicht nur bei Spielen, sondern auch bei der Hardware selbst. Schon bevor die PS5 in den Regalen stand, startete Sony die Arbeit an einem leistungsfähigeren Modell. Die PS5 Pro ist das Resultat eines fünfjährigen Projekts.

Die Details zur PS5 Pro stellen klar: Sie ist leistungsfähiger als die Standard-PS5 und bietet eine bessere Grafik und flüssigere Bildraten. Besonders Spieler, die das Beste aus 4K und vielleicht sogar aus zukünftigen 8K-Fähigkeiten herausholen wollen, werden von der PS5 Pro profitieren. Sony hat die Messlatte hochgelegt, und wenn du gerne technisch anspruchsvolle Spiele spielst, könnte die PS5 Pro genau die Konsole sein, die du brauchst.

„Wir haben in der letzten Generation Pro gemacht“, so Hideaki Nishino gegenüber Variety.com. „Davon haben wir viel gelernt. Als wir PS4 Pro verkauften , kauften 20 % der Kunden zusätzlich zur PS4 tatsächlich die PS4 Pro. Es war High-End, es war Premiumklasse. Es gibt also potenzielle Benutzer, die solche Geräte erwerben. Interessanterweise ging es dabei nicht nur um sehr engagierte Benutzer – tatsächlich kamen auch neue Benutzer zu PlayStation, um sich eine PS4 Pro zu holen.“

Wird sich die PS5 Pro für dich lohnen?

Die PS5 Pro richtet sich an Hardcore-Gamer und Technikliebhaber, die ein maximal immersives Spielerlebnis suchen. Für dich als Spieler bedeutet das, dass du Spiele auf höchstem Niveau genießen kannst, ohne Abstriche bei der Performance zu machen.

„Wir haben also schon vor der Markteinführung der PS5 mit der Arbeit an der PS5 Pro begonnen – für uns war es ein weiteres Fünfjahresprojekt. Es gab also Gespräche darüber, ob wir eine weitere Pro machen wollten oder nicht“, so Nishino weiter.

Ob sich die Investition für dich lohnt, hängt natürlich von deinem Budget und deinen Gaming-Vorlieben ab, doch die PS5 Pro zielt darauf ab, das absolute Optimum aus aktuellen und zukünftigen Spielen herauszuholen. Immerhin muss man dafür mindestens 800 Euro hinlegen. Und dazu bekommt man nicht einmal einen vertikalen Ständer, den man sich extra holen muss. Bei Amazon.de bekommt man einen vertikalen PS5-Standfuß (für Slim oder Pro) samt RGB-Beleuchtung für 22,19 Euro (AT-Preis).

Welche Strategie verfolgt Sony mit der PS5 Pro?

Sony geht mit der PS5 Pro in eine klare Richtung: Sie wollen dir und allen Fans eine Konsole bieten, die nicht nur mit den heutigen Spielen zurechtkommt, sondern auch in den nächsten Jahren Schritt hält. So wirst du auch auf zukünftige Entwicklungen in der Gaming-Welt vorbereitet sein. Die fünfjährige Entwicklungszeit zeigt, wie sorgfältig und langfristig Sony hier plant. Sie haben damit die Flexibilität, ihre Hardware an die wachsenden Anforderungen neuer Games und Technologien anzupassen.

Die PS5 Pro erscheint offiziell am 7. November 2024.

