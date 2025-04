PS5-Miete boomt in Japan – Konsole für 6 Euro pro Woche ausleihbar

Während sich die PlayStation 5 weltweit nach wie vor gut verkauft, geht Japan inzwischen einen ganz anderen Weg. Mit großem Erfolg: Immer mehr Spielerinnen und Spieler greifen nicht zur Kauf-, sondern zur Mietkonsole. Einem Bericht von IT Media News zufolge (via VGC), melden viele Elektronikhändler in Japan, dass ihre PS5-Verleihsysteme komplett ausgelastet sind. Die PS5 zur Miete wird in Japan also immer interessanter.

Das Konzept ist einfach: Für nur 980 Yen (rund 6 Euro) kannst du eine PS5 für acht Tage mieten, für 1.780 Yen (rund 11 Euro) sogar für 15 Tage. Der Service wurde Anfang 2025 eingeführt, als Antwort darauf, dass Konsolen in Japan nicht so leicht verfügbar waren wie in anderen Regionen.

PS5 zur Miete: Großer Erfolg durch neue Releases wie Monster Hunter Wilds

Besonders der Händler GEO, der über 400 Filialen in Japan betreibt, berichtet, dass die PS5-Miete „beliebter ist als erwartet“. Nahezu alle Standorte seien aktuell an ihrer Kapazitätsgrenze. GEO sieht den Erfolg unter anderem in Spielen wie Monster Hunter Wilds, das aktuell noch immer viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Ein weiterer Grund dürfte der Preis sein: Die PS5 ist seit ihrer Veröffentlichung 2020 eher teurer als günstiger geworden, entgegen dem Trend früherer Konsolengenerationen. Wer sich also bislang keinen Kauf leisten konnte, nutzt nun gerne die Gelegenheit, für wenig Geld in die Welt der PS5 einzutauchen. Im Land der aufgehenden Sonne gab es jüngst Preissteigerungen der PlayStation 5 von rund 100 Euro (Digital Version).

Auch international ist das Modell nicht neu. In Großbritannien etwa bietet Raylo langfristige Mietmodelle an. Angesichts der Nachfrage in Japan ist es gut möglich, dass auch dort bald längere Mietzeiträume angeboten werden. Und vielleicht reagiert sogar Sony selbst, mit neuen Strategien für die Versorgung des japanischen Markts.

Die PS5 zur Miete? Ein Modell das sich vielleicht auch bald bei uns durchsetzen wird. Vor vielen Jahren konnten wir uns es auch nicht vorstellen keine Filme und Serien mehr selbst zu besitzen, sondern nur noch zu streamen. Oder Videospiele über einen Abo-Dienst zu zocken.