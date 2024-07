PS5: Devkit für 6.000 Euro verkauft, dank „Pizza-Trick“ auf eBay

Normalerweise passiert es nicht, dass Entwicklerkits von Videospielekonsolen in den öffentlichen Verkauf kommen. So ist es auch nicht für die PlayStation 5 (PS5) von Sony gewollt, dass irgendjemand außer ein Entwickler eine Devkit-Konsole bekommt. Technologiekonzerne wie Sony haben klare Regeln, damit diese Geräte ausschließlich in den Händen von Spieleentwicklern bleiben.

Auf eBay wurde jetzt aber eine PS5-Devkit verkauft! Getarnt und unauffällig, so dass es Sony nicht (gleich) sieht. Doch die Geschichte ist heraußen: Der Verkäufer betitelte das gute Stück als „PlayStation Pizza Kit“.

Der Twitter-User „consolevariants“ hat das gute Pizzastück auf eBay entdeckt. Immerhin war das Entwicklungskit der PlayStation 5 für alle gut sichtbar, getarnt mit Tiefkühlpizza-Deko eines bekannten Markenherstellers. Der Verkäufer bewarb die Entwickler-Hardware mit einem Pizzastück in seiner V-förmigen Rille, schmückte den Hintergrund mit Pizzakartons und verzierte sogar einen passenden schwarzen Küchenspatel mit dem PlayStation-Logo. Sehr kreativ.

Someone sold a PS5 Dev kit as an „PlayStation Pizza kit“ and it worked.. it was sold for 6K

High likely to avoid being delisted from Sony from selling his development kit pic.twitter.com/UZMatNEvoC

