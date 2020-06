PS5-Design: Streamer äußert sich über die „Enthüllung des Leichentuchs“

PlayStation 5 vs Xbox Series X

Das jüngste PlayStation 5-Enthüllungsereignis von Sony wurde allgemein von der Community begeistert aufgenommen. Der Konzern aus Japan enthüllte nicht nur eine Reihe von PlayStation 5-Spielen, wie versprochen, sondern ging auch weit darüber hinaus und schockierte die Welt, indem es das PS5-Konsolendesign selbst enthüllte. Allerdings haben nicht alle das PS5-Enthüllungsereignis so beeindruckt, dass dies auch der beliebte Mixer-Streamer Shroud war, der das PS5-Event in einem kürzlich veröffentlichten Stream als „durchschnittlich“ bezeichnete.

Shroud lässt kein gutes Haar an der PS5

In einem kürzlich erschienenen Mixer-Stream erklärte Shroud: „Ratchet & Clank war irgendwie cool, denke ich“, kommentierte aber hauptsächlich das Design der PS5 selbst. „Es sieht aus wie ein Router“, sagte er. „Es sieht in Ordnung aus, aber ich mache mir nur Sorgen, weil es ziemlich klein aussieht. Ich denke also nicht, dass eine Konsole so gut ist, wenn sie so klein ist.“ Shroud gab dann an, dass er glaubt, dass die Xbox Series X die „bessere“ Konsole sein wird, obwohl er nicht sicher ist, wie viel leistungsfähiger sie sein wird.

Nach der Werbung geht es weiter...

Die PS5-Größe ist in der Gaming-Community eine Art Debatte, da die Fans anscheinend nicht herausfinden können, wie sie sich mit anderen Videospielkonsolen schlägt. Der allgemeine Konsens ist jedoch, dass die PS5-Größe viel größer ist als bei früheren PlayStation-Systemen, was Shrouds Kommentare etwas seltsam macht. Bis die Verbraucher die PlayStation 5 persönlich sehen können, ist es jedoch schwierig zu beurteilen, wie groß sie im Vergleich zu anderen Konsolen ist.

Welche Next-Gen-Konsole wird besser sein?

Welche Konsole der nächsten Generation „besser“ sein wird, darüber scheinen sich nicht einmal Spieleentwickler einig zu sein. In vielerlei Hinsicht hat die Xbox Series X im Vergleich zur PlayStation 5 überlegene Spezifikationen, aber viele Entwickler scheinen zu glauben, dass die SSD der PS5 ihr einen erheblichen Vorteil verschaffen wird. Letztendlich werden beide Konsolen wahrscheinlich ähnlich aussehende und ähnlich leistungsfähige Spiele abspielen, daher sollten Fans einen sicheren Kauf tätigen, unabhängig davon, welche Konsole sie am Ende kaufen.

Microsoft wird erst wirklich nachziehen, wenn man im Juli seine „exklusiven Spiele“ zeigt. Im Mai präsentierte man eine Reihe von Dritt-Hersteller-Spielen, wie Assassin’s Creed Valhalla.

Der Vergleich zwischen den beiden Konsolen ist wirklich unnötig!

Die Spieler werden sich andere Fragen beim Kauf einer neuen Konsole stellen:

Welche Games möchte ich spielen?

Wo spielen meine Freunde?

Kann ich mir eine neue Konsole überhaupt leisten?

Beide Konsolen werden einen weiteren Fortschritt darstellen. Die Welt wartet darauf.