PS5: Barrierefreiheits-Tags für PlayStation Store noch diese Woche

Sony Interactive Entertainment (SIE) hat angekündigt, dass Barrierefreiheits-Tags für Spielelisten im PlayStation Store auf PS5 diese Woche kommen.

Playstation 5 Fakten

“Wir möchten Gaming für alle Spieler zugänglicher zu machen. Daher freuen wir uns, heute bekannt geben zu können, dass Barrierefreiheits-Tags diese Woche weltweit im PlayStation Store auf der PS5-Konsole eingeführt werden”, so Hideaki Nishino, Senior Vice President, Platform Planning & Management, im aktuellen PlayStation Blog-Beitrag.

Was bringen diese Barrierefreiheits-Tags? Mithilfe dieser können Spieleentwickler “detaillierte Einblicke in die in ihren Spielen unterstützten Barrierefreiheitsfunktionen bieten”. Sucht man im PlayStation Store auf der PS5, kann eine Liste der Barrierefreiheitsfunktionen angezeigt werden, indem Spieler auf die “Dreieck”-Taste drücken, wenn der ausgewählte Titel Barrierefreiheits-Tags unterstützt. Die Einstellungen reichen für die visuelle und akustische Barrierefreiheit bis hin zu DualSense Controller-Optionen, Schwierigkeitseinstellungen und Online-Kommunikationsfunktionen wie Chat-Transkription.

PS5: Erweiterungen um Barrierefreiheits-Tags

Diese Erweiterung des PS Store steht nur auf der PS5 zur Verfügung, allerdings auch für ältere PS4-Spiele und Versionen. Insgesamt gibt es mehr als 50 Barrierefreiheits-Tags, die Spieleentwicklern in sechs Kategorien zur Verfügung stehen, wie der PlayStation Blog beschreibt:

Visuelle Barrierefreiheitsfunktionen wie Klartext, großer Text, Farbalternativen, akustische Signale und Audio-Richtungsanzeiger. Audiofunktionen wie Lautstärkeregelung, Mono-Audio, Screenreader und visuelle Alternativen für Hinweise. Untertitel- und Beschriftungsoptionen , einschließlich Schriftgröße der Untertitel, klare Beschriftungen und große Beschriftungen. Steuerungsoptionen, einschließlich Tastenneuzuordnung, Daumenstick-Empfindlichkeit und der Möglichkeit, ohne Halten von Tasten, schnelle Tastendrücke oder Bewegungssteuerung spielen zu können. Gameplay-Optionen wie Schwierigkeitseinstellungen, überspringbare Rätsel, vereinfachte schnelle Zeitevents und Spielgeschwindigkeit. Online-Kommunikationsoptionen wie Text- oder Sprach-Chat-Transkription und Ping-Kommunikation.

Wann starten die Barrierefreiheits-Tags im PlayStation Store auf der PS5?

Einen genauen Termin nennt SIE nicht, allerdings soll der Start weltweit noch diese Woche erfolgen. Bereits zum Start werden First-Party-Spiele wie Days Gone, Death Stranding Director’s Cut, Ghost of Tsushima Director’s Cut, God of War, God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart und Returnal die Barrierefreiheits-Tags unterstützen.

Andere Dritthersteller wurden laut SIE bereits über diese neue Funktion für den PS Store auf PS5 informiert. Diese werden in den nächsten Wochen und Monaten implementiert.