Sony lüftete einst ein PS2-Geheimnis – und viele Fans glauben ihren Augen nicht

Es ist eines dieser Details, die man nur entdeckt, wenn man genau hinsieht oder wenn Sony selbst den Vorhang hebt. Jahrzehnte nach dem Release der PlayStation 2 sorgt ein scheinbar harmloser Hinweis für Staunen, Nostalgie und ungläubiges Kopfschütteln in der Community im Jahr 2020. Denn ja: Selbst nach all den Jahren hatte die PS2 noch ein kleines Geheimnis, das viele Besitzer nie bemerkt haben.

Über den offiziellen PlayStation-Account veröffentlichte Sony einst einen kurzen, fast beiläufigen Hinweis. Kein großes Marketing, kein Jubiläumsvideo, keine Ankündigung mit Trommelwirbel. Nur ein simpler Post und genau darin liegt der Zauber.

Das ikonische PS2-Logo auf der Konsole lässt sich drehen. Mit einer kleinen Bewegung des Handgelenks kann das Logo seitlich ausgerichtet werden. Ein Feature, das schon immer da war, aber von vielen nie wahrgenommen wurde. Manche wussten davon. Viele nicht. Und genau deshalb traf diese Enthüllung die Fans so unerwartet. Plötzlich gingen Erinnerungen los. Keller wurden durchforstet, Dachböden geplündert, alte Konsolen abgestaubt. „Das kann nicht stimmen“, schrieben viele, nur um es Sekunden später selbst auszuprobieren.

Nostalgie, Frust und Ironie: Ein Geheimnis, das plötzlich alles veränderte

Für manche war es eine späte Offenbarung. Für andere ein Moment des Kopfschüttelns. Und für eine kleine Gruppe schlicht die Bestätigung, dass sie es „schon immer wussten“. Genau diese Mischung macht die Reaktion der Community so faszinierend. Denn plötzlich ging es nicht mehr nur um ein Logo, sondern um Erinnerungen, Stolz und dieses typische Gefühl, etwas verpasst zu haben.

Unter dem Beitrag auf X.com (damals noch als Twitter bekannt) überschlugen sich die Kommentare. Während ein Nutzer trocken feststellte, das sei „das Erste gewesen, was ich vor 20 Jahren gemacht habe“, reagierten andere mit purem Frust: „Jetzt sagt ihr uns das?!“ Ein weiterer Fan schrieb, dass er seine PS2 so sehr vermisse, dass er eine Neuauflage sofort mehrfach kaufen würde, trotz Slim-Modell zu Hause. Wieder andere merkten an, dass selbst die kleine PS2-Version und sogar die originale erste PlayStation 3 dieses Feature besitzen.

PlayStation 2: Mehr als nur ein drehbares Logo

Was diese Reaktionen zeigen, ist bemerkenswert. Dieses kleine Design-Detail wurde zu einem Auslöser für Diskussionen über alte Konsolen, verlorene Zeiten und die Liebe zu einer Ära, in der Gaming für viele einfacher, direkter und persönlicher wirkte. Sogar alte Wünsche kamen wieder hoch, etwa nach einer Rückkehr von Klassikern wie SOCOM oder einer echten PS2-Neuauflage.

Die PS2 ist längst mehr als nur Hardware. Sie ist Erinnerung, Identität und für viele ein Stück Jugend. Dass ein so unscheinbares Feature nach all den Jahren solche Emotionen entfachte, sagt alles über den Stellenwert dieser Konsole.

Vielleicht ist genau das das Beeindruckende an dieser Enthüllung. Sony musste nichts ankündigen, nichts verkaufen, nichts erklären. Ein kleines Detail genügte, um fast 50.000 Reaktionen von Twitter-Fans hervorzurufen. Manche Dinge altern nicht. Sie warten einfach darauf, wiederentdeckt zu werden.

Dieser Artikel erschien erstmals am 6. März 2020 und wurde gründlich überarbeitet und neu veröffentlicht.

