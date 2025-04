PS Plus Extra & Premium: Neue Spiele für April 2025 enthüllt

Eine neue Aktualisierung für PlayStation Plus bringt Abonnenten sechs zusätzliche Spiele in den Extra- und Premium-Stufen. Der April 2025 war für PlayStation Plus außergewöhnlich ereignisreich: Neben den monatlichen kostenlosen Spielen, die zu Beginn des Monats erschienen, wurden zwei PS Plus Extra-Spiele sogar früher als üblich freigeschaltet. Normalerweise erfolgen die Updates für PS Plus Extra und Premium gleichzeitig, doch der April 2025 bildet eine Ausnahme. Im März verließen 10 Spiele den Dienst.

Abonnenten dieser Stufen erhielten Blue Prince und EA Sports PGA Tour bereits am 10. April—fünf Tage vor dem regulären Update. Blue Prince ist ein hochgelobtes Puzzle-Spiel mit Roguelike-Elementen und zählt zu den bestbewerteten Neuerscheinungen des Jahres. EA Sports PGA Tour ist ein aufwendig produziertes Golfspiel. Nun hat PlayStation Plus sechs weitere Titel hinzugefügt: vier für die Extra-Stufe und zwei exklusiv für Premium.

Die neuen Spiele im PS Plus Extra- und Premium-Update:

Extra-Stufe : Battlefield 1, Hogwarts Legacy, Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2, PlateUp

: – Premium-Stufe: Alone in the Dark 2, War of the Monsters (beide exklusiv für Premium)

¡Anunciados los #JuegosDelMes de ABRIL de #PlayStationPlus!

🤖RoboCop: Rogue City de #PS5

🩸The Texas Chain Saw Massacre de PS4 y PS5

📱Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory de #PS4

Más info: https://t.co/1wwmtbct3Q pic.twitter.com/FnvxTkI0UO — PlayStation Plus España (@PSPlusES) March 26, 2025

Diese Spiele erwarten die Abonnenten von PS Plus in diesem Monat

PS Plus Extra-Abonnenten haben keinen Zugang zu den exklusiven Premium-Spielen, während Premium-Abonnenten auf sämtliche Extra-Titel zugreifen können. Da Premium die höchste PlayStation Plus-Stufe ist, umfasst sie sämtliche Vorteile des Dienstes.

Das Premium-Abonnement bietet diesen Monat echten Mehrwert: Neben den Extra- und Premium-spezifischen Spielen stehen auch die kostenlosen Spiele für April 2025 bis zum 5. Mai für alle Abonnenten—Premium, Extra und Essential—zur Verfügung. Diese beinhalten:

RoboCop: Rogue City

The Texas Chain Saw Massacre

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory

Trotz zahlreicher Neuzugänge müssen sich PlayStation Plus-Abonnenten von einigen Titeln verabschieden. Besonders schmerzlich ist das Entfernen beliebter Spiele aus der Extra-Stufe, darunter Animal Well und Slay the Spire. Doch mit den neuen Ergänzungen gibt es weiterhin reichlich Spielspaß.