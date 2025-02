PS Plus Extra und Premium: Diese Spiele verlassen das Abonnement im März 2025

Ab dem 18. März 2025 verlieren PS Plus-Abonnenten den Zugang zu zehn Spielen. Hochkarätige Titel wie Mortal Kombat 11 und Resident Evil 3, die 2020 veröffentlicht wurden, sind dann nicht mehr im Spielekatalog enthalten. Während die Standard-Mitgliedschaft von PlayStation Plus viele Vorteile wie Online-Spiele und monatliche neue Spiele bietet, enthalten die Extra- und Premium-Mitgliedschaften zusätzliche Vorteile, darunter einen umfangreichen Spielekatalog.

Regelmäßig werden neue Spiele in den Katalog aufgenommen, aber viele werden auch entfernt, und manche Top-Titel verlassen den Dienst bereits nach wenigen Wochen. Erst am 18. Februar 2025 verlor PS Plus weitere Titel, darunter Tales of Arise, The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, Scarlet Nexus und viele andere. Trotz der Hinzufügung zahlreicher neuer Spiele im Februar und März hat Sony angekündigt, dass am 18. März 2025 noch mehr Spiele den Service verlassen werden.

🚨 PS Plus Extra/Premium – Last Chance to Play (March 2025) 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵 𝟭𝟴 pic.twitter.com/rHCC8ijQXw — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) February 18, 2025

PS Plus-Games, die ab März 2025 nicht mehr verfügbar sind

Laut der „Letzte Chance zum Spielen“-Rubrik im PS Plus-Spielekatalog (entdeckt vom X-Account PlayStation Game Size) werden am 18. März 2025 zehn Spiele aus dem Dienst entfernt. Zu den Spielen, die verschwinden werden, gehören Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6, Resident Evil 3 (2020), Dragon Ball Z: Kakarot, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle, Life Is Strange: True Colors, Life Is Strange 2: Complete Season, Final Fantasy Type-0 HD, Street Fighter V – Champion Edition und Mortal Kombat 11.

Viele Fans bedauern bereits, dass diese Titel aus dem Katalog verschwinden. Glücklicherweise werden am 18. Februar viele neue Spiele zu PlayStation Plus Extra hinzugefügt, darunter Star Wars Jedi: Survivor, Top Spin 2K25, SaGa Frontier Remastered und mehr.

Für Premium-Abonnenten, die auch Zugriff auf den Extra-Spielekatalog haben, hat Sony angekündigt, dass am selben Tag auch weitere klassische Titel wie Dropship: United Peace Force und Patapon 3 zum Dienst hinzugefügt werden. Drei Armored Core-Spiele werden ebenfalls irgendwann im Jahr 2025 verfügbar sein, jedoch ohne ein genaues Veröffentlichungsdatum.

Quelle: x.com via @PlaystationSize