Prince of Persia 6: Domain-Registrierung führte Fans auf falsche Spur

Es ist nun ein Jahrzehnt her, seit wir das letzte richtige Prince of Persia-Spiel gesehen haben, und es scheint, als sei kein Ende in Sicht, auf einen neuen Teil. Kürzlich wurde jedoch festgestellt, dass Ubisoft eine Domain für princeofpersia6.com registriert hatte, was einige zu der Annahme veranlasste, dass eine Wiederbelebung der Spielmarke in Arbeit sein könnte. Nun, es stellte sich heraus, dass das nicht ganz richtig war.

Die betreffende Domain wurde anscheinend überhaupt nicht von Ubisoft gekauft und von einem unabhängigen Dritten registriert. Tatsächlich steht es jetzt zum Verkauf und alle Hits, die es in der letzten Woche nach der Werbung bekommen hat, werden verwendet, um seinen Verkauf zu stärken. Schau dir folgenden Screenshot unten an. Es sieht nicht so aus, als hätte das doch viel mit Prince of Persia oder Ubisoft zu tun.

Vor kurzem stellte sich heraus, dass sich vor einigen Jahren bei Ubisoft ein neuer Prince of Persia in einem frühen Entwicklungsstadium befand. Mit dem Titel Prince of Persia: Redemption wurde vor ein paar Wochen ein vorgerendertes Gameplay-Modell des Projekts entdeckt.

The Alleged Prince of Persia 6 Domain Registration by Ubisoft Appears to be Fake; Now on Sale https://t.co/hydOfDw3IY pic.twitter.com/OMO7MTjh4S — Wccftech (@wccftechdotcom) May 18, 2020

Die Spielmarke benötigt unbedingt ein Remake, wie wir finden!