Pokémon TCG Pocket: Kaumalat Event Drop bringt neue Karten

Das Sammeln von Karten ist eine der spannendsten Aktivitäten im beliebten Pokémon TCG Pocket und bietet verschiedene Möglichkeiten, um an neue Karten zu gelangen. Die meisten Karten erhalten Spieler durch das Öffnen von Booster-Packs, wie beispielsweise das kürzlich hinzugefügte Set Licht des Triumphs. Zusätzlich fügt DeNa verschiedene Events hinzu, bei denen Spieler spezielle Karten ergattern können.

Am häufigsten sind Drop-Events, bei denen Spieler gegen KI-Decks antreten, um Promo-Packs mit besonderen Karten zu sammeln. Diese Events sind zeitlich begrenzt, was bedeutet, dass Spieler die Karten nur während der Event-Laufzeit erhalten können. Glücklicherweise gibt es derzeit ein neues Drop-Event im Pokemon TCG Pocket, das neue Karten zum Sammeln bietet. Das neueste Event in Pokémon TCG Pocket fügt fünf neue Karten hinzu, die Spieler durch Promo-Packs verdienen können, welche sie durch das Besiegen der Drop-Event-Kampfdecks erhalten.

Hier ist das neue Promo-Event in Pokémon TCG Pocket. Eine neue Variante von Kaumalat, die dem Licht-des-Triumphs-Booster-Pack hinzugefügt wurde, ist das Highlight des neuen Drop-Events. Das Event begann am 3. März und endet am 17. März. Spieler können die Event-Ausdauer nutzen, um gegen Decks anzutreten, die auf Kaumalat, Knarksel und Knackrack EX basieren, und verschiedene Belohnungen zu erhalten.

Kaumalat Event in Pokémon TCG Pocket gestartet

Die Hauptattraktion des Events sind die neuen Promo-Karten, aber Spieler können auch weitere Belohnungen gewinnen, darunter Pack-Sanduhren, Shop-Tickets, Schimmerstaub und Event-Sanduhren. Das Promo Pack A Series Vol. 5 enthält die neuen Karten Kaumalat, Kinoso, Raichu, Nasenpass und Staraptor. Jede dieser Karten hat ein frisches Design, wobei Knarksel das Highlight darstellt. Für jedes geöffnete Promo Pack A Series Vol. 5 erhalten die Spieler eine dieser Karten.

Die Packs werden verdient, indem die Spieler die während des Events verfügbaren Decks besiegen. Das anspruchsvollere Deck bietet eine höhere Chance, ein Promo Pack A Series Vol. 5 zu erhalten. Fans werden ermutigt, diese Decks während des Events so oft wie möglich zu spielen, da die Karten in den Promo Packs limitiert und zufällig sind. Einige Spieler haben das Glück, schnell jede Karte zu erhalten, aber die meisten Spieler werden wahrscheinlich mehrere Duplikate sammeln, bevor sie alle Karten erhalten.

Nach dem Ende der Veranstaltung können die Promo-Karten nicht mehr erhalten werden, auch nicht durch Tausch. Die Fans können sich auf viele kommende Neuerungen bei Pokémon TCG Pocket freuen. Für Ende März sind Ranglistenspiele geplant, die das Spiel noch kompetitiver machen sollen. Ende Februar wurde das Boosterpack Licht des Triumphs hinzugefügt, das viele neue Karten mit Schwerpunkt auf Arceus und das neue Link-Feature enthält.

Quelle: ComicBook