Pokémon TCG Heat Wave Arena Leak: Secret Rares und neue Karten enthüllt

Ein kürzlicher Leak zu Pokémon TCG Pocket hat Details über das kommende Heat Wave Arena Set preisgegeben. Wie Comicbook.com berichtet, wurden exklusive Secret Rares und neue Karten enthüllt, die Sammler und Spieler gleichermaßen begeistern könnten. Doch was genau wurde verraten? Der Leak, der aus vertrauenswürdigen Quellen stammen soll, hat einige der Highlights des Heat Wave Arena Sets enthüllt. Dazu gehören:

Secret Rares : Holografische Karten, darunter eine exklusive Version von Glurak , die bereits jetzt als eines der begehrtesten Sammlerstücke gilt.

: Holografische Karten, darunter eine exklusive Version von , die bereits jetzt als eines der begehrtesten Sammlerstücke gilt. VMAX- und VSTAR-Karten : Starke Pokémon-Karten wie Heat Rotom VMAX , die das Feuer-Thema des Sets unterstreichen.

: Starke Pokémon-Karten wie , die das Feuer-Thema des Sets unterstreichen. Neue Unterstützerkarten: Strategische Karten, die neue Spielzüge und Taktiken ermöglichen.

Das Heat Wave Arena Set konzentriert sich auf Feuer-Pokémon und verspricht nicht nur starke Karten für den Wettkampf, sondern auch seltene Sammlerstücke. Die Secret Rares sind besonders begehrt, da sie nicht nur im Spiel nützlich sind, sondern auch einen hohen Sammlerwert haben.

Werbung

Was verrät der Leak zur Pokémon-TCG-Erweiterung Heat Wave Arena?

#Pokemon Voici quelques leak d’AR et SAR de la série japonaise SV9a Heat Wave Arena 🔥🔥🔥🔥#TCG #PokemonTCG pic.twitter.com/4b5HlO5a1k — 👑 GameMasters 👑 (@GamemastersFr) March 11, 2025

Der Leak enthält Bilder von 26 der 29 Secret Rares, sodass wir einen guten Eindruck von vielen der schwer zu findenden Karten in diesem kommenden Pokémon TCG-Set bekommen. Diese Karten werden Teil des englischsprachigen Pokémon Scarlet & Violet – Destined Rivals Sets sein, zusammen mit den 63 Originalkarten, die zuvor von der Pokémon Company enthüllt wurden. Das ist ein guter Vorgeschmack auf das, was kommen wird, und auf die Jagdkarten, die wir alle versuchen werden zu ziehen.

Der Leak hat natürlich die Vorfreude der Community auf das Heat Wave Arena Set weiter gesteigert. Sammler können sich auf exklusive Secret Rares freuen, während Spieler neue Strategien mit starken VMAX- und VSTAR-Karten entwickeln können.

Obwohl Leaks oft für Aufregung sorgen, ist es wichtig, ihre Zuverlässigkeit kritisch zu hinterfragen. Bisher hat The Pokémon Company das Heat Wave Arena Set nur offiziell angekündigt. Es ist jedoch bekannt, dass das Unternehmen regelmäßig neue Sets veröffentlicht, die sich auf bestimmte Pokémon-Typen oder Themen konzentrieren.

In diesem Beitrag geht es um den Verkauf von Pokémon GO an Scopely.