Pokémon: Nintendo fragt Fans was sie wollen!

Nintendo verschickt Umfragen bei welchen es sich um die Wünsche der Fans über die nächsten Pokémon Titel dreht. Wir haben aufgelistet was alles gefragt wird und beantworten wie man daran teilnehmen kann.

Nintendo fragt selten nach

Manchmal machen Firmen Umfragen um zu ermitteln was ihre Kunden sich wünschen. Besonders bei so umfangreichen Franchisen wie Pokémon ist es schwer zu ermitteln, welche Spielart sich die Fans wirklich wünschen. Obwohl Nintendo dafür bekannt ist, oft etwas zu liefern wovon Fans vorher gar nicht wissen, dass sie das wollen, fragt Nintendo ausnahmsweise wieder einmal nach. Den wie durch ein Wunder geht dies für Nintendo des Öfteren gut. Nintendo ist aber trotzdem bewusst, dass eine Umfrage der sicherere Weg ist, als die Fans zu zwangsbeglücken. Zuletzt haben wir das bei einer Umfrage zu The Legend of Zelda gesehen.

Nach was wird gefragt?

Nintendo fragt eine ganze Menge. Man will ganz genau wissen, welche Art von Pokémon Titel die Fans am meisten anspricht. Hier die übersetzten Punkte welche zur Auswahl stehen:

Ein neues Spiel ähnlich wie Pokémon Go.

Eine neue Art von Pokémon Abenteuer wie ein Open World, welches mehr Freiheit bietet und einen entscheiden lässt wohin man als nächstes geht (zum Beispiel Pokémon Karmesin und Purpur ).

und ). Ein neues Spiel in eine existierende Spin-Off Serie (zum Beispiel Pokémon Mystery Dungeon oder Pokémon Snap ).

oder ). Ein neues Abenteuer ähnlich wie traditionelle Pokémon Titel mit einem vorgegebenen Weg durch die Welt und einer linearen Geschichte (zum Beispiel: Pokémon Schwert und Schild , Pokémon Rot und Blau ).

Titel mit einem vorgegebenen Weg durch die Welt und einer linearen Geschichte (zum Beispiel: und , und ). Eine Remake/Remaster eine traditionellen Pokémon Titels (zum Beispiel Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle , Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir ).

Titels (zum Beispiel und , und ). Etwas anderes: ______________________ (Texteingabe)

Ich bin nicht an künftigen Pokémon Titeln interessiert.

Wer erhält diese Umfragen?

Nintendo sendet diese Umfragen an alle welche über die Werbungen und Newsletter von My Nintendo abonniert haben. Wer noch teilnehmen will, der soll dies so schnell wie möglich abonnieren.

Wir empfehlen allen Pokémon Fans diese Fragen zu beantworten, denn Nintendo wird so schnell kein zweites Mal nachfragen.

