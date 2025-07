Pokémon Legends: Z-A – Alle Vorbestellmöglichkeiten und Boni im Überblick

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Mit dem Release von Pokémon Legenden: Z-A am 16. Oktober 2025 beginnt ein neues Kapitel in der Kalos-Region – und die Vorbestellungen laufen bereits auf Hochtouren. Wer sich das Spiel frühzeitig sichert, kann je nach Händler von exklusiven Boni profitieren. Die Angebote unterscheiden sich je nach Plattform, Land und Shop, was die Wahl des richtigen Händlers besonders spannend macht.

Die erste Welle der Vorbestellungen startete im offiziellen Pokémon Center. Käufer erhielten eine zufällig ausgewählte „Sitting Cutie“-Plüschfigur eines der drei Starter-Pokémon: Endivie, Floink oder Karnimani. Diese Aktion ist mittlerweile beendet, aber das Pokémon Center bleibt eine beliebte Anlaufstelle für Sammler und Fans.

Best Buy – Stylisches Pokémon Legenden: Z-A-Zubehör für den Schreibtisch

Wer bei Best Buy bestellt, erhält ein exklusives Pokémon-Schreibtischmatte mit einer Karte von Illumina City und den Starter-Pokémon. Die Matte ist sowohl für digitale als auch physische Versionen verfügbar und wird automatisch mitgeliefert – auch bei früheren Vorbestellungen, solange der Vorrat reicht.

Walmart – Mystery-Pin für Sammler

Walmart bietet physische Vorbestellungen für Switch und Switch 2 an. Als Bonus erhalten Käufer einen Mystery-Pin eines der drei Starter-Pokémon. Die genaue Figur bleibt bis zur Lieferung geheim – ein spannender Anreiz für Fans, die Überraschungen lieben.

Amazon – Japan-exklusive Extras

Amazon bietet das Spiel ebenfalls an, allerdings sind die Vorbestellerboni derzeit nur in Japan verfügbar. Dort erhalten Käufer ein Ingame-Trenchcoat sowie ein Besteckset mit Löffel und Gabel im Pokémon-Design. Ob diese Extras auch international verfügbar sein werden, ist noch unklar.

Nintendo eShop und My Nintendo Store – Digitale Boni

Wer das Spiel digital über den eShop vorbestellt, erhält ein Trasla mit einem Guardevoirnit als Item. Dieses Pokémon kann sich durch Training zu einem Mega-Guardevoir entwickeln. Zusätzlich gibt es einen Seriencode für 100 Pokébälle – ein praktischer Startvorteil für das Abenteuer in Illumina City.

Nintendo bietet ein Bundle aus Switch 2 und Pokémon Legenden: Z-A an, das über verschiedene Händler wie Best Buy, Target und Amazon erhältlich ist. Zwar fehlt ein spezielles Konsolendesign, doch das Paket enthält das Spiel als Downloadcode und die neue Konsole – ideal für Neueinsteiger.