Pokémon Legends Z-A: Über 5,8 Millionen Verkäufe in nur einer Woche!

Das nennt man einen Volltreffer! Wie The Pokémon Company offiziell bestätigt hat, hat sich Pokémon Legends: Z-A in nur sieben Tagen mehr als 5,8 Millionen Mal verkauft. Damit ist der neueste Ableger der beliebten Reihe ein weiterer Riesen-Erfolg für Nintendo und das gleich auf zwei Plattformen.

Switch und Switch 2 liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen

Besonders bemerkenswert: Die Verkaufszahlen verteilen sich laut Bericht fast gleichmäßig auf die Nintendo Switch und die Switch 2. Damit hat Pokémon Legends: Z-A auf beiden Systemen die Millionengrenze locker überschritten. Offenbar wollten viele Spieler das Abenteuer unabhängig von der Hardware erleben. Das spricht für die Stärke der Marke Pokémon.

Der Titel war im Vorfeld nicht unumstritten. Mit einem Metacritic-Score von 80 Punkten (DailyGame-Wertung „nur“ bei 7 von 10) reagierten einige Fans zunächst zurückhaltend. Doch die Verkaufszahlen zeigen, dass sich Spieler weltweit davon kaum beeindrucken ließen. Stattdessen scheint der Mix aus Erkundung, Open-World-Elementen und neuen Gameplay-Ideen genau ins Schwarze getroffen zu haben.

Ein großer Sieg für Nintendo und The Pokémon Company

Nintendo dürfte mit diesen Zahlen mehr als zufrieden sein. Nach dem Erfolg von Pokémon Legenden: Arceus (8/10 im Test) im Jahr 2022 war die Erwartungshaltung hoch. Pokémon Legends: Z-A beweist nun, dass das Konzept weiterhin funktioniert.

Für Nintendo ist das außerdem ein starkes Signal zum Launch der neuen Switch 2. Dass der Titel auf beiden Konsolen ähnlich gut ankommt, zeigt, wie nahtlos der Übergang zwischen den Generationen funktioniert. Der doppelte Erfolg dürfte zudem Rückenwind für kommende Veröffentlichungen geben, allen voran für Kirby Air Riders, das bereits im nächsten Monat erscheint (Release: 20. November 2025).

Fans feiern Gameplay und Atmosphäre

In den sozialen Medien überschlagen sich die Reaktionen. Viele loben die lebendige Spielwelt und die neue Region, die klassische Pokémon-Elemente mit frischen Ideen kombiniert. Besonders die Anpassung der Fangmechanik und die verbesserte KI der Pokémon sorgen für Begeisterung. Andere Fans freuen sich darüber, dass Pokémon Legends Z-A spielerisch an Arceus anknüpft, aber optisch und technisch einen spürbaren Sprung gemacht hat, vor allem auf der Switch 2.

Mit 5,8 Millionen verkauften Exemplaren in der ersten Woche reiht sich Pokémon Legends Z-A nahtlos in die Riege der erfolgreichsten Serienstarts ein. Zum Vergleich: Pokémon Schwert & Schild (2019) verkaufte sich 6 Millionen Mal in der ersten Woche, also nur knapp mehr als Legends: Z-A heute.

