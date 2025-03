Pokémon Legenden Z-A: Offizielle Game-Website enthüllt neue Details

Eine offizielle Pokémon-Website hat einen neuen Teil von Pokémon Legends: Z-A enthüllt, der im kürzlich veröffentlichten Trailer des Nintendo-Switch-Spiels nicht zu sehen war. Der Enthüllungstrailer für das neue Pokémon-Spiel ist nur eine Minute und 43 Sekunden lang und bietet daher keinen umfassenden Einblick in das Spiel. Seit dem Trailer, der Ende Februar 2025 veröffentlicht wurde, gab es kaum neue Informationen für Fans, abgesehen von einigen Kleinigkeiten wie der Ankündigung einer Änderung an gewalttätigen Inhalten im Spiel.

In der Hoffnung auf mehr Informationen zum Nachfolger von Pokémon Legends: Arceus haben neugierige Fans ein Screenshot auf der französischen Pokémon-Website entdeckt, der über Centro Leaks geteilt wurde. Das Bild zeigt mehr von Illumina City, dem Schauplatz des Spiels, und enthüllt interessante zusätzliche Details. Dazu gehören ein ausgedehnterer Kanal sowie die Integration von Parks in die Stadt. Obwohl diese Details nicht bahnbrechend sind, bieten sie den Fans zumindest etwas Neues, worüber sie spekulieren können.

Fun fact: the French website exclusively has a screenshot were the camera shows a little bit more of the city compared to the rest of the trailers.

We can see here a just a bit more of a canal and how parks are integrated into the city now! pic.twitter.com/PYWGrnZ2qD

— Centro LEAKS (@CentroLeaks) March 9, 2025