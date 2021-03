Playstation VR Headset könnte bald auch Augenbewegungen messen

Die PlayStation VR ist mit der PS4 und der PS5 kompatibel. (C) Sony

Virtual Reality galt für viele Playstation-Fans lange Zeit nur als Gimmick. Als lustige Alternative zur Standarterfahrung. Als immersive Möglichkeit, noch tiefer in bestimmte Videospiele einzutauchen, kam VR hingegen eher selten zur Geltung. Doch mit der Zeit kamen immer mehr Spiele, die einen Hauptfokus auf Virtual Reality setzten. In Star Wars: Squadrons – diesen Monat Teil des Game-Pass-Lineups – konnten sich Spieler ins Cockpit eines Raumschiffs setzten und echte Weltraumschlachten schlagen.

Oder ein Resident Evil 7, dass den Horror dank VR nur noch greifbarer und erschreckender machen konnte. Virtual Reality – darunter auch Sonys VR-Headset für die Playstation – ist also zu einem spannenden Bereich für zukünftige Entwicklungen innerhalb der Gamingwelt geworden. Sony möchte nun mit einem neuen Patent (via Gamerant) eine interessante Innovationen einführen.

So arbeitet Sony gerade an einem neuen Playstation VR-Headset, das exklusiv mit der PS5 kompatibel ist. In der Vergangenheit war das zwar schon mit der Version für die PS4 möglich. Jedoch eher umständlich. Das neue Headset soll daher besser für die neue Konsole geeignet sein und dazu noch zahlreiche Verbesserungen aufweisen.

Ein neues Verfolgungssystem soll dabei die Bewegungen der Augen aufzeichnen. In dem hochkomplexen Patent geht hervor, dass dabei die Geschwindigkeit der Augenbewegungen eine besondere Rolle spielt. Das System hat dabei eine besondere Wirkung. Dadurch dass die Geschwindigkeit der Augen überwacht wird, weiß das System in welche Richtung der Spieler gerade blickt. Dadurch ist es möglich, dass der Ort, an den der Spieler als nächstes blickt, vorhergesagt werden kann und innerhalb des Spiels schneller lädt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Was bedeutet das für Playstation VR?

Ein Level, das mit einer VR-Brille gespielt wird, ist nicht immer auch vollständig geladen. Denn um eine Szene vollständig zu laden, ist manchmal mehr Leistung vonnöten, als überhaupt möglich ist. Wenn der Spieler nun zu schnell von einem Ort zum anderen sieht, kann es passieren, dass jener Ort noch nicht fertiggeladen ist.

Dadurch dass das neue Playstation-Patent jedoch die Augenbewegung misst, könnte eine noch flüssigere Erfahrung möglich sein. Da das System die nächste Blickrichtung bereits erwartet, kann es die kommende Szene währenddessen fertigstellen.

Man darf also hoffen, dass das neue Patent schon bald Einsatz finden kann.