PlayStation: Sony plant Rückkehr klassischer Franchises

Eine aktuelle Aussage von PlayStation-Chef Hermen Hulst könnte Fans Hoffnung geben, die darauf warten, dass Sony einige seiner alten Franchises wiederbelebt. PlayStation besitzt eine große Auswahl an beliebten Spiele-IPs und scheint nun nach Wegen zu suchen, diese künftig zu nutzen. In den letzten 30 Jahren hat das Unternehmen kontinuierlich in neue IPs investiert. Nur wenige Reihen wie Gran Turismo, Ratchet and Clank und God of War sind seit den Anfängen der Marke kontinuierlich gewachsen. Der ständige Wechsel führte dazu, dass viele bekannte PlayStation-IPs wie Twisted Metal, Killzone, Infamous, SOCOM, Resistance und andere in den letzten Jahren in den Hintergrund getreten sind. Obwohl diese Reihen auf ihre Weise erfolgreich waren und mehrfach neu aufgelegt wurden, hoffen viele PlayStation-Fans auf ein Comeback in der modernen Zeit.

Die jüngste Äußerung des CEO der PlayStation Studio Business Group ist von großer Bedeutung. Mehrere klassische IPs könnten in der aktuellen Ära der Nostalgie und Markenbekanntheit von einer Wiederbelebung profitieren. Der Killzone-2-Crossover-Inhalt von Helldivers 2 hat bereits großes Interesse bei den Fans geweckt, besonders bei denen, die seit über einem Jahrzehnt auf eine Anerkennung der düsteren Ego-Shooter-Reihe von Guerrilla warten. Sony könnte ähnliche Strategien für andere alte PlayStation-Titel anwenden und beobachten, ob es sich lohnt, sie auf breiterer Ebene wiederzubeleben.

Our extensive IP portfolio is an important asset for PlayStation, and as part of our efforts to strengthen our portfolio, we continually explore opportunities to leverage our legacy IP as well as develop new franchises.

Sony will alte IPs in Zukunft weiter fördern

Der Co-CEO leitet auch die Abteilung PlayStation Productions, die Marken-IPs in Filme und Fernsehsendungen umsetzt. Die Nutzung klassischer Reihen könnte daher auch zukünftige Projekte von PlayStation Productions betreffen und nicht nur Neuauflagen von Spielen. Beispielsweise ist ein Gravity-Rush-Film in Arbeit, ohne dass jedoch ein neues Spiel angekündigt wurde. Es bleibt abzuwarten, was Sony mit seinen alten IPs vorhat, aber die Hoffnung bleibt, dass sie in der Spieleindustrie wiederbelebt werden.