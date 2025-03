PlayStation India Hero Project: Bloody Boots und Lokko angekündigt

Sony hat im Rahmen seines PlayStation India Hero Project zwei neue Titel angekündigt: das Action-Adventure Bloody Boots (PS5, PC) von Weloadin und den 3D-Platformer Lokko (PS5, PC, iOS) von Appy Monkeys.

Beide Spiele versprechen einzigartige Spielerfahrungen und setzen auf innovative Gameplay-Elemente.

Werbung

Bloody Boots – Kämpfe ums Überleben

In Bloody Boots tauchst du in die dystopische Stadt „Crank Town“ ein, ein von Junk-Punk-Biotechnologie angetriebenes Vergnügungszentrum. Hier regieren illegales Glücksspiel und brutale Spektakel, die jegliche moralischen Grenzen überschreiten. Als flüchtiger Teenager musst du in dieser gesetzlosen Metropole ums Überleben kämpfen und einen Ausweg aus dem Chaos finden. Die Stadt wird von Mutanten, mechanisch verstärkten Superschurken und grausamen Bossen beherrscht – nur die Stärksten setzen sich durch.

Das Third-Person-Action-Adventure kombiniert dabei packende Kämpfe mit einer düsteren Atmosphäre und soll einen einzigartigen Grafikstil, der die dystopische Welt von Crank Town zum Leben erweckt, haben.

Lokko – Kreativität trifft auf Platforming-Action

Der zweite Titel, Lokko, ist ein kreativer 3D-Platformer, in dem du deine eigenen Level entwerfen, teilen und spielen kannst. Die Geschichte folgt Lokko und seinem Bruder, die sich gegen die zwielichtige Goobol Corporation stellen und dabei heiße Pizzas ausliefern.

Auf PlayStation 5, PC und iOS bietet das Spiel ein nahtloses Spielerlebnis mit Freunden. Dank des integrierten Level-Editors kannst du deine eigenen Jump’n’Run- und Rennstrecken-Level erstellen und mit verschiedenen Elementen wie Timern, Schaltern, NPCs und Bossen anpassen.

Besonders spannend ist die Möglichkeit, das Verhalten und das Aussehen der Feinde zu verändern, um individuelle Herausforderungen zu gestalten. Der Charakter-Editor erlaubt es zudem, Spielfiguren durch das Hinzufügen, Entfernen oder Bemalen von Blöcken zu personalisieren.

Dank der Unterstützung des DualSense-Controllers soll Lokko eine immersive Steuerung, und Änderungen an Levels werden in Echtzeit übernehmen. Der einfache Content-Share-Modus soll für eine stetig wachsende Community sorgen – mit unzähligen neuen Herausforderungen.

Werbung

Wann erscheinen die beiden Spiele?

Ein genaues Release-Datum für beide Titel steht noch aus. Klar ist jedoch, dass Sony mit dem PlayStation India Hero Project weiterhin aufstrebende Entwickler in Indien fördern und kreative, innovative Spiele in den internationalen Markt bringen will.

Bloody Boots und Lokko zeigen, wie vielfältig und spannend diese neuen Projekte sein können.