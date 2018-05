Mit PES 2019 erweitert KONAMI die Spielreihe um eine große Menge neuer Lizenzen, darunter neue Ligen, Stadien, Klub-Partnerschaften und eine Vielzahl von Legenden, die in den kommenden Wochen bis zum Release angekündigt werden. FC Barcelona-Star und Galionsfigur Philippe Coutinho wird in diesem Jahr eine ganz besondere Rolle für die Marke einnehmen. Für alle Fußballfans weltweit wird darüber hinaus zum Release eine spezielle David Beckham-Ausgabe des Spiels mit einer aktuellen Version des legendären Fußballers bereitstehen.

Das realistische Gameplay der Spielreihe geht in diesem Jahr noch einen Schritt weiter und präsentiert einzigartige Spielstile der berühmtesten Spieler der Welt. PES 2019 bringt die Individualität der besten Fußballer auf die nächste Ebene – erreicht wird das durch ein erweitertes Portfolio neuer Fähigkeiten, die dem Spieler die Möglichkeit geben, magische Momente auf den Rasen der Stadien zu zaubern.

Mit der neu in das Spiel eingeführten Ermüdung, die sich sichtbar auf Leistung und Verhalten auswirkt, wird auch die Suche nach einer Lücke in abwehrstarken Mannschaften zu einer taktisch anspruchsvollen Herausforderung. Neue Schussmechaniken in Kombination mit verbesserter Ballphysik, Spieler- und Ballpositionen sowie Spielerfähigkeiten und -techniken ermöglichen noch befriedigendere Erlebnisse. Ein Tor fühlt sich so gut an wie nie zuvor: Eine stark weiterentwickelte Physikberechnung des Tornetzes lässt einen Schuss satter wirken, die Fans im Stadion jubeln noch frenetischer und auch der Torschütze schöpft aus einer größeren Varianz an Torjubel-Möglichkeiten.

Dank der „Enlighten“-Software für realistische, visuelle Effekte und 4K HDR auf allen Plattformen sah Pro Evolution Soccer nie besser aus. Die neuartige „Global Illumination“-Beleuchtung samt Echtzeit-generierter Schatteneffekte bietet einen gewaltigen Grafiksprung mit einem höheren Detailgrad, verbesserten Publikums- und Gras-Texturen und der Rückkehr der beliebten Schnee-Wettereinstellungen.

Der myClub-Spielmodus erlebt die bis heute größte Überarbeitung: Das brandneue Designsystem für Spielerkarten liefert eine Reihe revolutionärer Veränderungen in der Art und Weise, wie Spieler ihre Teams zusammenstellen werden. Des Weiteren wurden noch „High Performance“-Spieler, legendäre Fußballer und „Spieler der Woche“ hinzugefügt, die temporär verbesserte Spielerwerte haben, basierend auf Leistungen im echten Fußballgeschehen.

KONAMI verkündet zudem mit Freude die Fortsetzung der Partnerschaft mit einem der weltweit größten Fußballturniere, dem International Champions Cup (ICC). Elemente des ICC werden in die Meister Liga implementiert, die samt neuem Verhandlungssystem, lebendiger Menüs und realistischer Transfers ein einzigartiges und neues Erlebnis erschafft.

Mit der überarbeiteten Menü-Oberfläche in PES 2019 können sich Spieler auf dynamisch aktualisierte Nachrichten rund um das Spiel freuen. Der neue, moderne Look wurde mit dem Ziel konzipiert, Leben in die Übersicht zu bringen und zusätzlich exklusive Angebote für Fans zu bieten.

„KONAMI kam seinem Bestreben nach, stets auf die Fans des Spiels zu hören und hat für PES 2019 die Änderungen und Vorschläge der Community in den Vordergrund gestellt, sodass Pro Evolution Soccer einen gewaltigen Sprung erlebt“, kommentiert Jonas Lygaard, Senior Director Brand and Business Development bei Konami Digital Entertainment B.V. „Unser größter Wunsch ist es, den Fans mehr von dem zu geben, was sie wirklich wollen und das schneller als je zuvor liefern zu können. Am 30. August erwartet sie mehr lizenzierte Teams, mehr voll lizenzierte Ligen und die kontinuierliche Verbesserung des super realistischen Gameplays von Pro Evolution Soccer. Wir glauben an „The Power of Football“ – deshalb wird PES 2019 unser leistungsstärkstes Spiel sein, inklusive 4K und verbesserter Spieler-Individualität, das alle Aspekte des Fußballs zum Leben erweckt.“

PES 2019 wird am 30. August auf PlayStation®4, Xbox One™ und PC STEAM verfügbar sein. PES 2019 wird in zwei physischen Ausgaben erhältlich sein, mit Philippe Coutinho auf dem aktuellen Verpackungsentwurf des Spiels sowie in einer besonderen David Beckham-Edition, die Fans die Möglichkeit für spezielle myClub-Boni bietet. Ausschließlich digital wird es auch eine Legenden-Edition mit noch mehr myClub Inhalten geben.