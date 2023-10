Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass es mal derart viele Zahlungsmethoden geben würde? Und vor allem, hätte wahrscheinlich kaum jemand daran geglaubt, dass Prepaid Karten in Zukunft auch noch eine derart große Rolle spielen würden. Trotzdem gibt es viele Online Händler und normale Geschäfte, die diese Zahlungsmethode gerne akzeptieren.

Auch Paysafecard Casinos in Deutschland und viele In-Game Shops, die Prepaid Karten in unterschiedlichen Online Videospielen akzeptieren, gibt es wie Sand am Meer.

Paysafecard hat sich als eine der beliebtesten Prepaid Zahlungsmethoden in Deutschland durchgesetzt, da sie leicht zu verwenden sind und eine gewisse Anonymität in Online Casinos und bei Einkäufen bieten.

Wie funktioniert die Paysafecard in Deutschland eigentlich?

Paysafecard ist ein Prepaid Karten Anbieter, der sich im Laufe der Zeit an die Bedürfnisse der Online Shops angepasst hat. Die Karten werden jeweils zu einem bestimmten Wert gekauft. Man kann zwischen einem Kartenwert von 10, 15, 20, 25, 30, 50 und 100 Euro wählen.

Die Prepaid Karten kann man einerseits an eigenen Verkaufsstellen erhalten, oder auch Online auf der eigenen Webseite aufladen. Nach dem erfolgreichen Kauf kann man sofort loslegen und in Casinos und dergleichen bezahlen. Man kann sogar mehrere Karten gleichzeitig verwenden, um die Einzahlung auf das Spielerkonto zu erhöhen.

Bei der Paysafecard gibt es zwei Möglichkeiten, wie hoch das jeweilige Limit ist. Ohne Registrierung auf der Plattform kann man bis zu 50 Euro zahlen. Mit einer Registrierung steigt dieser Betrag auf 1.500 Euro, wobei eine Registrierung schnell abgeschlossen ist und noch weitere Vorteil beinhaltet.

Die Zahlung selbst erfolgt durch den 16-stelligen Code der Karte, den man im Zahlungsfeld eingibt und so das darauf befindliche Guthaben zum Zahlen des Warenkorbes bzw. im Fall von Online Casinos für Spielerguthaben, verwendet.

Vorteile der Paysafecard in Online Casinos

Transaktionen mit der Paysafecard kann man sicherlich nicht nur schwarz und weiß sehen, sondern es gibt sowohl bestimmte Vor- als auch Nachteile. Einer der größten Vorteile der Paysafecard als Zahlungsmittel in deutschen Online Casino ist, die Anonymität gegenüber der Webseite. Man muss keine persönlichen Bankdetails im Online Casino bekannt geben und kann trotzdem (fast) unlimitiert Guthaben auf sein Spielerkonto laden.

Ein großer Vorteil von Paysafecard gegenüber anderen Zahlungsmöglichkeiten ist auch die rasche Einsetzbarkeit. Sobald man den Code der Paysafecard erhält, kann man die Prepaid Karte auch schon verwenden, ohne lange auf Karten, zusätzliche Codes oder dergleichen warten zu müssen.

Casinobonus mit Paysafecard

Viele Paysafecard Casinos bieten spezielle Boni an, wenn man genau diese Zahlungsmethode für seine Einzahlungen wählt. Es ist wichtig, dass man sich über die genauen Bonusbedingungen erkundigt, da diese von anderen bedeutend abweichen können und mit strengeren Auflagen verbunden sein könnten.

Es kann allerdings auch der Fall sein, dass bestimmte Boni von Einzahlungen mit Paysafecard ausgenommen sind. Sollte man auf einen bestimmten Bonus im Paysafecard Casino seiner Wahl also auf gar keinen Fall verzichten wollen, sollte man also lieber eine andere Zahlungsmethode wählen.

Nachteile der Paysafecard in Online Casinos

Wir haben bereits einige Vorteile dieser Prepaid Karte in Online Casinos kennengelernt. Doch ist nicht alles positiv und man sollte auch über den ein oder anderen kleinen Nachteil informiert sein.

Paysafecard ist nämlich nur in einer kleinen Zahl an Online Casinos auch für Auszahlungen zugelassen. Bis vor Kurzem war es überhaupt undenkbar, dass man sich auf eine Prepaid Karte Guthaben auszahlen lassen kann. Auch jetzt gibt es nur wenige Plattformen, die dies zulassen und meist sind diese Transaktionen mit hohen Gebühren verbunden.

Um sich Gewinne über Paysafecard auszahlen lassen zu können, muss man noch dazu einen Teil der Anonymität, die mit diesem Zahlungsmittel verbunden ist, aufgeben. Man muss sich nämlich ein Kundenprofil bei Paysafecard anlegen, um Auszahlungen erhalten zu können.

Wir hatten bereits zuvor erwähnt, dass Paysafecard Prepaid Karten mit einem bestimmten Wert von maximal 100 Euro bereitstellt. Das ist vor allem für Kunden, die einen hohen Willkommensbonus in Anspruch nehmen möchten, sehr gering, da dieser in der Regel nur für die erste Einzahlung gilt und man somit auf 100 Euro als Berechnungsbasis begrenzt ist.

Paysafecard ja oder nein?

Alles in allem kann man sagen, dass die Paysafecard vor allem für Neulinge in der Online Casino Welt eine gute Alternative zu Kartenzahlungen sind. Man kann so seine Ausgaben besser kontrollieren und zahlt nicht mehr ein, als man sich eigentlich erlauben kann.

Die Einzahlungen mit diesen Prepaid Karten ist schnell und unkompliziert und in manchen Online Casinos kann man mittlerweile sogar seine Gewinne damit abheben. Dies ist zwar mit Gebühren verbunden, allerdings kann man die damit erzielten Prepaid Karten wiederum in anderen Online Shops, so zum Beispiel auch für In-Game Käufe bei Computerspielen, wiederverwenden.

Die Paysafecard hat also zwar einige kleinere Schönheitsmängel, zusammenfassend sind Paysafecard Casinos in Deutschland allerdings sehr beliebte Orte zum Wetten, die den Spielern Sicherheit und Kontrolle bieten.